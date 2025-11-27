Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Nashville Predators Nashville Predators NSH
Endstand
3:6
0:1 , 2:0 , 1:5
  • Alex DeBrincat
  • James Van Riemsdyk
  • Ben Chiarot
  • Michael Bunting
  • Nick Blankenburg
  • Roman Josi
  • Ryan O'Reilly
  • Erik Haula
  • Steven Stamkos
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Kaspers Red Wings kassieren zweite Niederlage in Folge

Beim Heimspiel gegen Nashville unterliegt das Team aus Detroit den Nachzüglern der Western Conference. Marco Kasper gelingt kein Scorer.

NHL: Kaspers Red Wings kassieren zweite Niederlage in Folge Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Im 24. Saisonspiel kassieren die Detroit Red Wings eine 3:6-Heimniederlage gegen die Nashville Predators.

Dabei sah es für die Gastgeber zunächst gut aus. Einen frühen Gegentreffer der Gäste durch Bunting (16.), können die Red Wings im zweite Drittel erst durch DeBrincat egalisieren (26.) und zehn Minuten später gar selbst in Führung gehen (37.).

Entscheidung im letzten Drittel

Im letzten Drittel gibt Detroit den Sieg allerdings aus der Hand. Blankenburg (43.), Josi (43.), O'Reily (55.), Haula (55.) und Stamkos (59.) entscheiden die Partie zugunsten der Predators. Zwischenzeitlich konnte Chiarot noch ausgleichen (44.).

Kasper steht bei der Niederlage 13:32 Minuten auf dem Platz und bleibt ohne Scorer.

Nach 24 Spielen stehen die Red Wings damit weiter bei 27 Punkten und rangieren in der Eastern Conference auf dem elften Tabellenplatz. In der Atlantic Division liegt man als Fünfter allerdings knapp hinter den Playoff-Plätzen.

Die Tabellen der NHL>>>

Sieg für Minnesota

Die Minnesota Wild können ohne den verletzten Marco Rossi einen 4:3-Sieg nach Verlängerung einfahren. Gegen die Chicago Blackhawks entscheidet Kaprizov die Partie spät.

Damit feiert das Team aus Minnesota den sechsten Sieg in Folge und ist weiter auf Playoff-Kurs. In der Western Conference liegt man auf dem dritten Platz.

Meixner erzielt ersten Treffer

Eishockey-Nationalteam-Kapitänin Anna Meixner hat in der PWHL ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Beim 5:1-Sieg von Ottawa Charge gegen die Vancouver Goldeneyes in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga erzielte die Salzburgerin am Mittwoch (Ortszeit) im zweiten Saisonspiel ihren ersten Treffer. 

