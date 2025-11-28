Black Wings mit Overtime-Sieg gegen VSV

In der 24. Runde der win2day ICE Hockey League können die Black Wings Linz mit 5:4 nach Overtime gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV feiern.

Die Linzer legen dabei den perfekten Start hin. Bereits in der 2. Minute bringt Shawn St-Amant die Black Wings in Führung. Kurze Zeit später erzielt Knott den nächsten Treffer (7.).

Spektakuläres Mittel-Drittel

Doch zu Beginn eines spektakulären zweiten Drittels kommen die Villacher wieder ran. Scherbak (23.) und Helewka (29.) sorgen für den Ausgleich.

MacPherson trifft in der 37. Minute dann sogar zur Führung für den VSV. St-Amant kann aber noch in der selben Minute wieder ausgleichen (37.).

Knott wird zum Goldtorschützen

Helewka sorgt dann in der 53. Minute für die vermeintliche Entscheidung für die Kärntner, jedoch verspielen sie es sich selbst. Nach einem unnötigen Puckverlust bringt Ograjensek die Linzer in die Overtime (56.).

Dort schwächen sich die Villacher dann gleich selbst durch eine Strafe. Linz kann die Überzahl dann zwar nicht nutzen, aber Knott erzielt dann im drei gegen drei den entscheidenden Treffer für die Oberösterreicher (63.).

In der Tabelle verlieren die Linzer, dennoch eine Platz und rutschen ab auf Rang zehn. Der VSV bleibt vorerst Sechster.

Graz übernimmt Tabellenführung in Ljubljana

Ebenfalls über einen Sieg jubeln, dürfen die Graz 99ers. Gegen Olimpija Ljubljana setzt es einen knappen 1:0-Sieg.

Der entscheidende Treffer der Partie fällt erst kurz vor Schluss. In der 58. Minute bringt Nicholas Bailen die 99ers-Fans zum Jubeln.

Durch den Sieg ziehen die Grazer in der Tabelle vorbei an den Slowenen und sind nun Erster.