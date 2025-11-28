Vienna Capitals verlieren nach Overtime gegen Pustertal

In der 24. Runde der win2day ICE Hockey League unterliegen die Vienna Capitals HC Pustertal Wölfe mit 1:2 nach Overtime.

Die Wiener legen dabei den besseren Start hin. In der 9. Minute gehen sie durch einen Treffer von Carter Souch in Führung. Pustertal kann jedoch noch im ersten Drittel durch Luca Zanatta ausgleichen (18.).

Danach geht es hin und her, aber keine der beiden Mannschaften kommt zu einem Torerfolg. In der Verlängerung trifft Henry Bowbly dann 26 Sekunden vor Schluss zum Sieg der Südtiroler.

In der Tabelle ist das Team aus Bruneck punktegleich mit Leader Graz Zweiter. Die Capitals bleiben auf dem elften Platz.

Haie verlieren in Bozen

Auch der HC TIWAG Innsbruck muss eine Niederlage einstecken. Gegen den HCB Südtirol Alperia verlieren die Innsbrucker mit 1:3.

Dabei gehen die Haie durch Stefan Klassek in der 8. Minute in Führung. Doch im zweiten Drittel kann Bozen die Partie durch Treffer von Matt Bradley (29.) und Shane Gersich (34.) drehen.

Eine Sekunde vor Ende der Partie sorgt Bradley durch ein Empty-Net-Tor für den Endstand. In der Tabelle liegt Bozen mit 40 Punkten auf Platz fünf. Innsbruck bleibt mit 18 Punkten Vorletzter.