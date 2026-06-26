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Dominik Raschner kommt Kopfsponsor abhanden

Der Parallel-Vizeweltmeister von 2023 gibt via Social Media die Trennung von seinem bisherigen Kopfsponsor "Stilaxx" bekannt.

Dominik Raschner kommt Kopfsponsor abhanden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖSV-Slalom-Spezialist Dominik Raschner muss sich auf die Suche nach einem neuen Kopfsponsor begeben.

Wie der 31-jährige Tiroler via Instagram vermeldet, gehen er und sein bisheriger Kopfsponsor "Stilaxx" nach zwei gemeinsamen Jahren künftig getrennte Wege.

Raschner verabschiedet sich mit einem "großen Danke" von seinem Partner. Gemeinsam habe man "starke Resultate bejubelt und auch einige Tiefs überwunden".

Letzter Podestplatz liegt über zwei Jahre zurück

In der vergangenen Saison schaffte es Raschner im Slalom drei Mal in die Weltcup-Punkte, fuhr aber mit Platz sechs in Gurgl und Platz sieben in Kranjska Gora zwei starke Ergebnisse ein.

Mit Rang zwei beim Parallelrennen in Lech/Zürs 2021 sowie Rang drei beim Slalom in Adelboden 2024 hat der Tiroler bislang zwei Weltcup-Podestplatzierungen herausgefahren. Zudem wurde er 2023 Vizeweltmeister im Parallelbewerb.

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