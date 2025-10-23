New Jersey Devils New Jersey Devils NJD Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
4:1
1:0 , 1:0 , 2:1
  • Paul Cotter
  • Brenden Dillon
  • Arseni Gritsyuk
  • Jesper Bratt
  • Matt Boldy
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Rossi und Kasper jeweils mit Niederlagen

Für die beiden österreichischen NHL-Legionäre gab es zwei bittere Spiele.

NHL: Rossi und Kasper jeweils mit Niederlagen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Minnesota Wild muss mit Marco Rossi eine bittere 1:4-Niederlage gegen die New Jersey Devils einstecken.

Die Devils dominieren dabei über die gesamte Spielzeit das Geschehen und gehen durch Treffer von Paul Cotter (18.), Brenden Dillon (27.) und Arseni Gritsyuk (45.) mit 3:0 in Führung.

Matt Boldy kann dann in der 51. Minute zum einzigen Mal für die Wild anschreiben, ehe Jesper Bratt kurz vor Ende der Spielzeit zum 4:1-Endstand stellt (59.).

In der Tabelle liegt Minnesota mit sieben Punkten aus sieben Spielen auf dem 20. Platz. New Jersey ist mit zehn Punkten auf Rang vier.

Kasper ebenfalls mit Niederlage

Auch der zweite österreichische NHL-Legionär Marco Kasper muss mit seinen Detroit Red Wings eine Niederlage einstecken. Gegen die Buffalo Sabres muss sich das Team aus Detroit 2:4 geschlagen geben.

Nach dem zweiten Drittel stand es, durch Treffer von J. T. Compher (24.) und Emmitt Finnie (39.) für die Red Wings und Jason Zucker (32.) und Tyson Kozak (37.) für die Sabres, zunächst noch 2:2. Im letzten Drittel sorgen die Sabres dann aber durch Jack Quinn (45.) und Josh Doan (49.) für die Entscheidung.

Die Red Wings stehen in der Tabelle mit zehn Punkten auf Platz fünf, die Sabres liegen mit vier Punkten auf dem 29. Rang.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Kommentare

