Nächster Rückschlag für Marco Kasper und die Red Wings!

Die Detroit Red Wings kassieren in der Nacht auf Dienstag bei den Ottawa Senators in der NHL eine bittere 1:2-Niederlage. Für die Red Wings ist das bereits die sechste Niederlage in Serie und im direkten Duell mit den Senators um die begehrten Playoff-Plätze ein weiterer Rückschlag.

Perron bringt die Senators im zweiten Drittel in Führung, ehe Larkin im dritten Drittel für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgen kann. Fünf Minuten vor Ende erzielt Senators-Neuzugang Cozens den Siegtreffer.

Für Detroit ist die Niederlage umso bitterer, weil sie sich reihenweise die Zähne am starken Torwart Ullmark ausbeißen. Der 31-jährige Schwede entschärfte 48 von 49 Torschüssen der Red Wings, darunter alleine deren 27 (!) im zweiten Drittel.

ÖEHV-Crack Marco Kasper steht 17:20 Minuten auf dem Feld. Durch die sechste Niederlage in Folge liegen die Red Wings in der Atlantic Division jetzt auf Rang sechs und haben vier Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz.