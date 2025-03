Die Trade Deadline der NHL-Saison 2024/25 steht in den Büchern und wirbelte nicht nur viele Kaderblätter nochmal völlig durcheinander, sondern brachte auch zwei Blockbuster.

Mikko Rantanen verlässt die Carolina Hurricanes nach etwas mehr als einem Monat schon wieder und schließt sich den Dallas Stars an. Im Gegenzug wandern der 22-jährige Forward Logan Stankoven, die Erstrunden-Picks in den NHL-Drafts 2026 und 2028, ein Drittrunden-Pick 2026 sowie ein Drittrunden-Pick 2027 nach Raleigh.

Die Canes konnten sich mit dem 28-jährigen Finnen nicht auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags einigen, weshalb man sich dazu entschied, den Superstar am Deadline-Day wieder abzugeben und nicht das Risiko einzugehen, ihn nach der Saison als UFA (Unrestricted Free Agent) zu verlieren.

Rantanen wurde erst Ende Jänner geholt

Erst Ende Jänner wurde unter anderem der Tscheche Martin Necas zu den Colorado Avalanche geschickt, um sich die Dienste des Wingers zu sichern.

In Dallas hat Rantanen bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben, das ihm ab der nächsten Saison für acht Jahre ein Durchschnittsgehalt von zwölf Millionen US-Dollar einbringt.

Der Winger hält nach 62 Spielen bei 70 Scorerpunkten, konnte in Carolina jedoch mit sechs Torbeteiligungen in 13 Einsätzen nicht Fuß fassen. "Natürlich ist Carolina ein wirklich gutes Team, in den letzten Jahren waren sie nah am Stanley Cup dran. Aber ich denke, dass Dallas gut zu mir passt", sagt Rantanen in einer ersten Reaktion.

Marchand geht nach Florida

In einem zweiten großen Trade wird Brad Marchand von den Boston Bruins zu den Florida Panthers geschickt. Die Bruins erhalten dafür einen Zweitrunden-Pick im NHL-Draft 2027, der unter gewissen Bedingungen, die am Freitagabend noch nicht bekannt waren, auch zu einem Erstrunden-Draftrecht werden kann.

Der 36-jährige Kanadier befindet sich im letzten Jahr seines Achtjahresvertrags, der ihm durchschnittlich 6,125 Mio. US-Dollar einbrachte. 19 Jahre nachdem ihn die Bruins im Draft 2006 an 71. Stelle gewählt haben, geht seine Zeit in Boston zu Ende.

Die letzten zwei Jahre verbrachte er nach dem Karriereende von Patrice Bergeron als Kapitän, bestritt inklusive Playoffs 1.247 Spiele für die Franchise aus Massachusetts, verbuchte dabei 1.114 Scorerpunkte und gewann 2011 den Stanley Cup. Die "Cats" stärken damit ihre Ambitionen, den Stanley Cup zu verteidigen.

Rebuild eingeleitet

Die Bruins leiten am Deadline-Day überhaupt ihren Rebuild ein, nachdem sie in der Eastern Conference bei 18 verbleibenden Spielen auf Rang zwölf liegen, allerdings nur drei Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz haben.

Center Charlie Coyle und ein Fünftrunden-Pick 2026 wandern für Casey Mittelstadt, Prospect William Zellers, der in der USHL gemeinsam mit ÖEHV-Talent Vasili Zelenov bei den Green Bay Gamblers spielt, und einen Zweitrunden-Pick 2025 nach Colorado. Die Avs haben sich bereits am Donnerstag Brock Nelsons (NY Islanders) Dienste gesichert.

Außerdem verstärkt Defender Brandon Carlo die Toronto Maple Leafs, dafür docken Prospect Fraser Minten und ein Erstrunden-Pick 2026 in Boston an. Mit Trent Frederic geht ein weiterer Center zu den Edmonton Oilers und Angreifer Justin Brazeau wechselt zu Marco Rossis Minnesota Wild, die dafür Jakub Lauko und Marat Khusnutdinov abgeben.

Toronto greift in Philly zu, Cozens verlässt Buffalo

Toronto schnappt sich neben Carlo auch Scott Laughton sowie einen Viertrunden-Pick 2025 und Sechstrunden-Pick 2027 von den Philadelphia Flyers, der Preis dafür: Forward Nikita Grebenkin und der Erstrunden-Pick 2027.

Auch zwischen den Buffalo Sabres und Ottawa Senators gibt es einen aufsehenerregenden Trade: Forward Dylan Cozens, Defender Dennis Gilbert und ein Zweitrunden-Pick 2026 gehen für Angreifer Josh Norris und Verteidiger Jacob Bernard-Docker in die kanadische Hauptstadt.

Ranked: Die Top-Verdiener der NHL