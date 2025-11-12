Minnesota Wild Minnesota Wild MIN San Jose Sharks San Jose Sharks SJS
Nach Overtime
1:2
0:0 , 1:0 , 0:1
  • Matt Boldy
  • Will Smith
  • Collin Graf
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

Der Vorarlberger und sein Franchise gehen nach zwei Siegen am Stück wieder als Verlierer vom Feld.

NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bitterer Abend für Marco Rossi und die Minnesota Wild.

Der Vorarlberger und sein Team unterliegen am Dienstag (Ortszeit) den San Jose Sharks mit 1:2 nach Overtime.

Es ist die siebte Niederlage in der laufenden Saison für den ÖEHV-Export und die Wild.

Graf besiegelt Rossi-Niederlage

In der heimischen Grand Casino Arena in Saint Paul sind es die Hausherren, die in Führung gehen. Boldy stellt im Powerplay die 1:0-Führung für Minnesota her (26.).

Im finalen Drittel gelingt den Gästen durch Smith ebenfalls nach Powerplay der Ausgleich (52.). Es geht in die Verlängerung, in der Graf nach 2 Minuten und 40 Sekunden den Goldtreffer zum Sieg der Sharks erzielt.

Marco Rossi steht knapp 18 Minuten auf dem Eis. Während die San Jose Sharks mit dem vierten Sieg in Folge auf Rang acht liegen, kassieren die Wild nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Damit rangieren Rossi und Co. aktuell auf Rang zwölf.

NHL-Treffer für Pastrnak

Bei den Boston Bruins schreibt David Pastrnak Geschichte.

Der Superstar erzielt beim 5:3-Sieg über die Toronto Maple Leafs seinen 400. Treffer in der NHL. Die Washington Capitals schlagen die Carolina Hurricanes mit 4:1, die LA Kings die Montreal Canadiens mit 5:1.

Dallas bezwingt die Ottawa Senators mit 3:2 nach Overtime, Columbus besiegt Seattle Kraken erst im Penaltyschießen.

Die Winnipeg Jets besiegen die Vancouver Canucks mit 5:3, Colorado Avalanche die Anaheim Ducks mit 4:1. St. Louis Blues schlägt die Calgary Flames mit 3:2.

Ranked: Die Top-Verdiener der NHL

#24: Noah Dobson
#24: Mark Stone

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

NHL
5
Anzug-Skandal? "Böses Blut ist immer noch da"

Anzug-Skandal? "Böses Blut ist immer noch da"

Skispringen
Hermann Maier traut Hirscher Olympia-Gold zu

Hermann Maier traut Hirscher Olympia-Gold zu

Ski Alpin
14
Ex-ÖSV-Präsident Schröcksnadel: "Halte von Macht gar nix"

Ex-ÖSV-Präsident Schröcksnadel: "Halte von Macht gar nix"

Ski Alpin
8
Warum Ortlieb nicht mit ÖSV-Kolleginnen in die USA reist

Warum Ortlieb nicht mit ÖSV-Kolleginnen in die USA reist

Ski Alpin
Meilenstein! Jakob Pöltl knackt 2.500-Punkte-Marke für Toronto

Meilenstein! Jakob Pöltl knackt 2.500-Punkte-Marke für Toronto

Basketball
ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup: Viel Licht, ein großer Schatten

ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup: Viel Licht, ein großer Schatten

Eishockey
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Rossi Minnesota Wild San Jose Sharks David Pastrnak Boston Bruins