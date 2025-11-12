NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

Bitterer Abend für Marco Rossi und die Minnesota Wild.

Der Vorarlberger und sein Team unterliegen am Dienstag (Ortszeit) den San Jose Sharks mit 1:2 nach Overtime.

Es ist die siebte Niederlage in der laufenden Saison für den ÖEHV-Export und die Wild.

Graf besiegelt Rossi-Niederlage

In der heimischen Grand Casino Arena in Saint Paul sind es die Hausherren, die in Führung gehen. Boldy stellt im Powerplay die 1:0-Führung für Minnesota her (26.).

Im finalen Drittel gelingt den Gästen durch Smith ebenfalls nach Powerplay der Ausgleich (52.). Es geht in die Verlängerung, in der Graf nach 2 Minuten und 40 Sekunden den Goldtreffer zum Sieg der Sharks erzielt.

Marco Rossi steht knapp 18 Minuten auf dem Eis. Während die San Jose Sharks mit dem vierten Sieg in Folge auf Rang acht liegen, kassieren die Wild nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Damit rangieren Rossi und Co. aktuell auf Rang zwölf.

NHL-Treffer für Pastrnak

Bei den Boston Bruins schreibt David Pastrnak Geschichte.

Der Superstar erzielt beim 5:3-Sieg über die Toronto Maple Leafs seinen 400. Treffer in der NHL. Die Washington Capitals schlagen die Carolina Hurricanes mit 4:1, die LA Kings die Montreal Canadiens mit 5:1.

Dallas bezwingt die Ottawa Senators mit 3:2 nach Overtime, Columbus besiegt Seattle Kraken erst im Penaltyschießen.

Die Winnipeg Jets besiegen die Vancouver Canucks mit 5:3, Colorado Avalanche die Anaheim Ducks mit 4:1. St. Louis Blues schlägt die Calgary Flames mit 3:2.