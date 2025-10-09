Suche
    Toronto Maple Leafs TOR Montreal Canadiens MTL
    Endstand
    5:2
    1:1, 1:1, 3:0
    • Bobby McMann
    • Calle Järnkrok
    • Morgan Rielly
    • Auston Matthews
    • William Nylander
    • Oliver Kapanen
    • Zack Bolduc
    news

    NHL: Montreal Canadiens verpatzen Saison-Auftakt

    Das Franchise der Österreicher David Reinbacher und Vinzenz Rohrer muss sich zum Start der Regular Season geschlagen geben.

    NHL: Montreal Canadiens verpatzen Saison-Auftakt Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Montreal Canadiens verlieren zum Auftakt der Regular Season in der NHL.

    Das Team der beiden Österreicher David Reinbacher und Vinzenz Rohrer muss sich den Toronto Maple Leafs auswärts mit 2:5 geschlagen geben.

    In der Scotiabank Arena in Toronto sorgen die Hausherren erst spät für klare Verhältnisse. McMann besorgt den Maple Leafs einen Traumstart (1.), die Gäste finden dank eines Kapanen-Shorthanders aber rasch die passende Antwort und gleichen aus (6.).

    Im zweiten Drittel legen die Canadiens durch Bolducs 2:1 fulminant los (22.), abermals steht es dank eines Jarnkrok-Treffers schnell 2:2 (26.).

    Oilers geben Sieg aus der Hand

    Im finalen Drittel machen die Hausherren dann mit dem 3:2 durch Rielly (49.) und zwei Empty-Net-Treffer durch Matthews (59.) und Nylander (60.) alles klar.

    ÖEHV-Youngster David Reinbacher fehlt auf Seiten der Canadiens verletzt (alle Infos >>>).

    In den übrigen Spielen in der Nacht auf Donnerstag besiegen die Boston Bruins die Washington Capitals auswärts mit 3:1.

    Die Edmonton Oilers unterliegen den Calgary Flames nach 3:0-Führung im Penaltyschießen (3:4). Auch die Vegas Golden Knights müssen sich den LA Kings im Penaltyschießen beugen (5:6).

     

