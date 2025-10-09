NHL: Montreal Canadiens verpatzen Saison-Auftakt

Die Montreal Canadiens verlieren zum Auftakt der Regular Season in der NHL.

Das Team der beiden Österreicher David Reinbacher und Vinzenz Rohrer muss sich den Toronto Maple Leafs auswärts mit 2:5 geschlagen geben.

In der Scotiabank Arena in Toronto sorgen die Hausherren erst spät für klare Verhältnisse. McMann besorgt den Maple Leafs einen Traumstart (1.), die Gäste finden dank eines Kapanen-Shorthanders aber rasch die passende Antwort und gleichen aus (6.).

Im zweiten Drittel legen die Canadiens durch Bolducs 2:1 fulminant los (22.), abermals steht es dank eines Jarnkrok-Treffers schnell 2:2 (26.).

Oilers geben Sieg aus der Hand

Im finalen Drittel machen die Hausherren dann mit dem 3:2 durch Rielly (49.) und zwei Empty-Net-Treffer durch Matthews (59.) und Nylander (60.) alles klar.

ÖEHV-Youngster David Reinbacher fehlt auf Seiten der Canadiens verletzt (alle Infos >>>).

In den übrigen Spielen in der Nacht auf Donnerstag besiegen die Boston Bruins die Washington Capitals auswärts mit 3:1.

Die Edmonton Oilers unterliegen den Calgary Flames nach 3:0-Führung im Penaltyschießen (3:4). Auch die Vegas Golden Knights müssen sich den LA Kings im Penaltyschießen beugen (5:6).

