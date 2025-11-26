Starker Trainereinstand! Graz entführt drei Zähler aus Salzburg

Die Graz99ers feiern in der 23. Runde der win2day ICE Hockey League einen 5:2-Auswärtserfolg gegen den EC Red Bull Salzburg.

Dabei dürfen die Salzburger nach einem torlosen ersten Abschnitt im Mitteldrittel über die Führung jubeln.

Thomas Raffl netzt zum 1:0 für die Mozartstädter ein (24.). Die Grazer zeigen aber eine starke Reaktion und kommen zum schnellen Ausgleich. Michael Schiechl nutzt eine numerische Überzahl aus und besorgt den 1:1-Ausgleich (29./PP).

Grazer sorgen für die Wende im Mitteldrittel

Nur drei Minuten danach drehen die 99ers das Schlagerduell. Marcus Vela trifft zur 2:1-Zwischenführung der Steirer. Die Salzburger stecken aber nicht auf und kommen dank Lucas Thaler im dritten Abschnitt zum 2:2-Ausgleich (48.).

Auf der Gegenseite lässt Lukas Kainz die Steirer aber wieder über die Führung zum 3:2 jubeln (51.). Letztlich besorgen Josh Currie (59.) und Paul Huber (60.) den wichtigen Auswärtserfolg für die Grazer.

Damit bejubeln die Steirer mit dem neuen Head Coach Dan Lacroix postwendend einen Auswärtserfolg beim Serienchampion und sind nun Tabellendritter (41 Punkte). Salzburg bleibt hingegen bei 33 Zählern auf dem siebenten Platz.

Ljubljana holt sich mit 100 Toren die Tabellenspitze zurück

Olimpija Ljubljana setzt sich indes im Kampf um die ICE-Tabellenspitze mit einem 6:3-Heimsieg gegen Pustertal durch.

Die Slowenen dürfen dabei über die Führung jubeln. T.J. Brennan trifft zum 1:0 der Gastgeber (10.). Rok Ticar besorgt aber den 1:1-Ausgleich für den HCP vor der ersten Pause (15.).

Ljubljana bejubelt im Mittelabschnitt einen schnellen Doppelpack. Nik Simsic trifft in lediglich 19 Sekunden (!) doppelt und sorgt für eine 3:1-Führung (28./PP, 29.).

Zudem schießt Lovro Kumanovic die Slowenen zur 4:1-Zwischenführung (31.). Luca Zannata verkürzt allerdings zum 2:4 für den HCP (33.), ehe Alex Ierullo die Hoffnungen der Pustertaler mit einem weiteren Treffer auf einen Punktgewinn erhöht (50.).

Ljubljana sichert sich den vollen Erfolg in der Schlussphase

Allerdings erhöht Andrew MacWilliams für die Slowenen zum 5:3 und der erneuten Zwei-Tore-Führung (53.). Schließlich markiert Alex Petan den Schlusspunkt mit dem sechsten Treffer für die "Grünen Drachen" (60.).

Damit übernimmt Ljubljana wieder die Tabellenspitze (43 Punkte) und darf nach 22 Partien schon über 100 Saisontore jubeln. Pustertal (42) fällt hingegen wieder auf den zweiten Platz zurück.