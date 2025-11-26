Sieg! Capitals wahren den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze

Am 23. Spieltag der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals mit 3:1 gegen Fehervar AV 19.

Für die Hauptstädter geht es im Duell mit Fehervar um viel. Vor dem Spiel fehlen den Capitals sechs Punkte auf Tabellenplatz zehn und damit die Pre-Playoff-Plätze, deren letzten Fehervar besetzt. Entsprechend umkämpft ist die Partie.

Gegen Ende des ersten Durchgangs geht Fehervar durch Bartalis in Führung, sein Schuss von der blauen Linie wird von einem Capitals-Crack unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (18.). Noch vor der ersten Drittelpause gelingt den Wienern jedoch der Ausgleich, Mitch Hults findet im dichten Verkehr vor dem Tor der Ungarn die winzige Lücke über der Schulter von Torhüter Horvath (20.).

Kräftiges Lebenszeichen der Capitals

Im Mitteldrittel ist die Partie lange recht ereignisarm, beiden Seiten mangelt es an Präzision und Durchsetzungsvermögen. Erst in Minute 30 kann Capitals-Verteidiger Bourque die Pattstellung brechen, er trifft mit einem Fernschuss zum viel umjubelten 2:1 für die Wiener. Im Schlussdrittel legt Franklin das 3:1 für die Capitals nach (51.), Fehervar kann gegen kampfstarke Wiener keinen Gegenschlag mehr starten.

Die Capitals liegen mit 24 Punkten auch nach diesem Sieg auf Platz elf hinter dem Zehnten aus Fehervar, sie haben aber bei zwei Spielen weniger nur noch drei Punkte Rückstand auf die begehrten Pre-Playoff-Plätze.

Harter Schlagabtausch in Linz

Gleichzeitig verlieren die Black Wings Linz mit 3:6 gegen den HC Bozen.

Knott bringt die Linzer zwar in Führung (9.), die Freude währt aber nicht lange. Nur 36 Sekunden nach Knotts sehenswertem Alleingang gleicht Schneider für die Südtiroler aus. Würschl stellt in Überzahl die Führung der Stahlstädter wieder her und erzielt das 2:1 (15., PP), Gaffal erhöht nach einem unüberlegten Pass von Bozen-Schlussmann Harvey sogar auf 3:1 (21.). Damit ist der Höhenflug der Linzer aber beendet.

Strafen bringen die Black Wings aus dem Tritt

Digiacintos Anschlusstreffer zum 3:2 fällt noch in einfacher Überzahl. Durch eine Abfolge an Strafen sind die Black Wings aber zehn Minuten lang fast durchgehend dezimiert, mehr als drei Minuten davon dürfen die Linzer nur mit drei Feldspielern agieren.

In doppelter Unterzahl gelingt den Südtirolern so der Ausgleich durch McClure (27., PP2), Pollock bringt die Gäste 14 Sekunden vor der zweiten Drittelpause erstmals an diesem Abend in Führung.

Als McClure per Shorthander seinen Doppelpack schnürt (56.,SH1) ist das Spiel praktisch entschieden, Gersichs Treffer ins leere Tor und ist nur noch Formsache (60., EN).

Die Black Wings Linz stehen mit weiter 27 Punkten auf Tabellenplatz neun, Bozen ist mit 37 Zählern Fünfter.