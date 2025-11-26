-
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Salzburg - Grazer99ers
Volles Programm am Mittwoch in der 23. Runde der win2day ICE Hockey League! Die Grazer99ers sind unter anderem beim EC Red Bull Salzburg gefordert. LIVE-Infos:
Am 23. Spieltag der win2day ICE Hockey League stehen am Mittwoch sechs Duelle am Programm. Fünf Partien beginnen um 19:15 Uhr. Den Abschluss machen die Pioneers Vorarlberg, die sich um 19:30 Uhr in der eigenen Halle mit EC VSV duellieren.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Black Wings Linz - HCB Südtirol (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
EC Red Bull Salzburg - Grazer99ers (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Die Haie - EC-KAC (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Vienna Capitals - Fehervar AV 19 (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - EC VSV (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>