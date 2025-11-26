EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Heute 19:15 Uhr
1 1.90
X 4.20
2 3.10
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Salzburg - Grazer99ers

Volles Programm am Mittwoch in der 23. Runde der win2day ICE Hockey League! Die Grazer99ers sind unter anderem beim EC Red Bull Salzburg gefordert. LIVE-Infos:

Am 23. Spieltag der win2day ICE Hockey League stehen am Mittwoch sechs Duelle am Programm. Fünf Partien beginnen um 19:15 Uhr. Den Abschluss machen die Pioneers Vorarlberg, die sich um 19:30 Uhr in der eigenen Halle mit EC VSV duellieren.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

Die LIVE-Konferenz:

