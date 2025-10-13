Suche
    Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs TOR Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
    Endstand
    2:3
    0:1, 0:0, 2:2
    • Matthew Knies
    • Calle Järnkrok
    • Dylan Larkin
    • James Van Riemsdyk
    • Mason Appleton
    Kasper und Co. schlagen die Maple Leafs erneut

    Toronto gelingt zwar ein Comeback, aber keine Revanche gegen die Red Wings.

    Kasper und Co. schlagen die Maple Leafs erneut Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Marco Kasper und die Detroit Red Wings gewinnen zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg auch in Toronto das Duell mit den Maple Leafs.

    Die Gäste siegen in der NHL dank eines Last-Minute-Treffers 3:2. Mason Appleton erzielt 45 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer.

    Detroit geht durch Kapitän Dylan Larkin im Powerplay (19.) und James van Riemsdyk (45.) 2:0 in Führung, Matthew Knies (48.) und Calle Jarnkrok (54.) schaffen für die Maple Leafs den Gleichstand.

    Trotz 40:15 Torschüssen geht Toronto aber neuerlich als Verlierer vom Eis, weil der im Sommer engagierte Appleton erstmals für Detroit trifft.

    Später ist auch Marco Rossi im Einsatz, der Vorarlberger empfängt mit Minnesota Wild die Los Angeles Kings.

    Eishockey - NHL

