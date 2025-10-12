Suche
    Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs TOR
    Endstand
    6:3
    0:2, 3:0, 3:1
    • Marco Kasper
    • Lucas Raymond
    • Patrick Kane
    • Lucas Raymond
    • Simon Edvinsson
    • Andrew Copp
    • Calle Järnkrok
    • Nicolas Roy
    • Max Domi
    Kasper mit erstem Saisontor bei Schützenfest gegen Toronto

    Der Kärntner führt gegen die Toronto Maple Leafs den Umschwung herbei. Für Marco Rossi setzt es hingegen die erste Saisonniederlage.

    Kasper mit erstem Saisontor bei Schützenfest gegen Toronto
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Marco Kasper darf in der noch jungen NHL-Saison über seinen ersten Treffer jubeln.

    Der Kärntner trifft im zweiten Saisonspiel seiner Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer - am Ende siegt Detroit mit 6:3.

    Kaspers Tor im Video:

    Zuvor treffen Jarnkrok (3.) und Roy (13.) zur 2:0-Führung für Toronto nach Drittel eins. Doch dann drehen die Red Wings auf: Kasper verkürzt im zweiten Abschnitt auf 1:2 (29.), ehe Raymond (35.) und Kane (39.) das Spiel auf 3:2 drehen.

    Zwar gleicht Domi (43.) die Partie zu Beginn des dritten Drittels aus, Raymond (47./PP) bringt Detroit jedoch wieder 4:3 in Front. In den Schlussminuten machen Edvinsson (59./EN) und Copp (60./EN) den Deckel drauf.

    Kasper bekommt an diesem Abend 13:49 Minuten Eiszeit.

    Sieben Gegentore für Minnesota Wild

    Nach einem deutlichen 5:0-Sieg zum Auftakt über die St. Louis Blues müssen Marco Rossi und seine Minnesota Wild im zweiten NHL-Saisonspiel eine Niederlage einstecken. Zuhause gegen die Columbus Blue Jackets unterliegt man 4:7.

    ÖEHV-Star Rossi schreibt zumindest mit einem Assist an und steht 19:21 Minuten auf dem Eis.

    Wood (3.) und Marchenko (21.) bringen die Gäste in Saint Paul 2:0 in Führung, Boldy (27./PP) und Kaprizov (29./PP) gleichen jedoch für Minnesota aus. Weitere Tore von Marchenko (39., 44./PP) und Werenski (41.) stellen jedoch auf 5:2 für Columbus. Buriums (50./PP) und Kaprizovs (56./PP - Assist von Rossi) Tore sind letztlich zu wenig, da auch Fantilli (51.) und Jenner (59./EN) für die Blue Jackets netzen.

    Die Montreal Canadiens gewinnen ohne den weiterhin verletzten David Reinbacher ihr zweites Saisonspiel. Gegen die Chicago Blackhawks siegt man auswärts 3:2.

    Rossis Assist im Video:

