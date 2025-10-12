Marco Kasper darf in der noch jungen NHL-Saison über seinen ersten Treffer jubeln.

Der Kärntner trifft im zweiten Saisonspiel seiner Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer - am Ende siegt Detroit mit 6:3.

Kaspers Tor im Video:

Kasper gets the #RedWings on the board with his 1st of the year. #LGRW pic.twitter.com/2pzqZmhg9C — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 12, 2025

Zuvor treffen Jarnkrok (3.) und Roy (13.) zur 2:0-Führung für Toronto nach Drittel eins. Doch dann drehen die Red Wings auf: Kasper verkürzt im zweiten Abschnitt auf 1:2 (29.), ehe Raymond (35.) und Kane (39.) das Spiel auf 3:2 drehen.

Zwar gleicht Domi (43.) die Partie zu Beginn des dritten Drittels aus, Raymond (47./PP) bringt Detroit jedoch wieder 4:3 in Front. In den Schlussminuten machen Edvinsson (59./EN) und Copp (60./EN) den Deckel drauf.

Kasper bekommt an diesem Abend 13:49 Minuten Eiszeit.

Sieben Gegentore für Minnesota Wild

Nach einem deutlichen 5:0-Sieg zum Auftakt über die St. Louis Blues müssen Marco Rossi und seine Minnesota Wild im zweiten NHL-Saisonspiel eine Niederlage einstecken. Zuhause gegen die Columbus Blue Jackets unterliegt man 4:7.

ÖEHV-Star Rossi schreibt zumindest mit einem Assist an und steht 19:21 Minuten auf dem Eis.

Wood (3.) und Marchenko (21.) bringen die Gäste in Saint Paul 2:0 in Führung, Boldy (27./PP) und Kaprizov (29./PP) gleichen jedoch für Minnesota aus. Weitere Tore von Marchenko (39., 44./PP) und Werenski (41.) stellen jedoch auf 5:2 für Columbus. Buriums (50./PP) und Kaprizovs (56./PP - Assist von Rossi) Tore sind letztlich zu wenig, da auch Fantilli (51.) und Jenner (59./EN) für die Blue Jackets netzen.

Die Montreal Canadiens gewinnen ohne den weiterhin verletzten David Reinbacher ihr zweites Saisonspiel. Gegen die Chicago Blackhawks siegt man auswärts 3:2.

Rossis Assist im Video:

8 ➡️ 23 ➡️ 97 pic.twitter.com/U43KUQ1CoY — Minnesota Wild (@mnwild) October 12, 2025

