Heimteam
Auswärtsteam
Ergebnis
Boston Bruins
Columbus Blue Jackets
4:2
Montreal Canadiens
New York Islanders
3:4 n.OT
Florida Panthers
Toronto Maple Leafs
5:1
Pittsburgh Penguins
New Jersey Devils
4:1
Carolina Hurricanes
Tampa Bay Lightning
5:4
New York Rangers
Philadelphia Flyers
2:3 n.OT
St. Louis Blues
Seattle Kraken
5:1
Nashville Predators
Chicago Blackhawks
4:2
Colorado Avalanche
Minnesota Wild
2:5
San Jose Sharks
Calgary Flames
1:4
Los Angeles Kings
Edmonton Oilers
1:8
-
Brady Tkachuk
-
Dylan Larkin
-
Dylan Larkin
Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück
Bei den Ottawa Senators feiern die Red Wings einen hart erkämpften Overtime-Sieg. Matchwinner wird ein Olympiasieger.
Marco Kasper und die Detroit Red Wings steigen mit einem 2:1-Sieg nach Overtime bei den Ottawa Senators wieder in die NHL ein.
Zunächst gehen die kanadischen Hauptstädter in Führung, Olympiasieger Brady Tkachuk trifft in Überzahl zum 1:0 (19./PP). Detroit antwortet wenige Minuten nach Beginn des Mittelabschnitts, Dylan Larkin stellt im Powerplay den Ausgleich her (26./PP).
Daraufhin entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die Entscheidung fällt erst in der Overtime. Dort bezwingt Larkin, ebenfalls mit Olympia-Gold ausgestattet, Ottawa-Goalie Linus Ullmark im Breakaway (62.).
Dritthöchste Eiszeit aller Angreifer
Marco Kasper steht 19:48 Minuten am Eis, der dritthöchste Wert aller Detroit-Angreifer. Der Kärntner verzeichnet zwei Torschüsse, blockt einen Schuss und fährt vier Hits. Zudem gewinnt er zwei von drei Faceoffs, was einer Quote von 66,7 Prozent entspricht.
Detroit befindet sich weiter auf Playoff-Kurs, belegt in der Atlantic Division den zweiten Platz. In der Eastern Conference bedeutet das Rang drei, der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt sieben Zähler.
In der Nacht auf Sonntag (1:00 MEZ) geht es für die Red Wings bei den Carolina Hurricanes weiter.