Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

Marco Kasper und die Detroit Red Wings steigen mit einem 2:1-Sieg nach Overtime bei den Ottawa Senators wieder in die NHL ein.

Zunächst gehen die kanadischen Hauptstädter in Führung, Olympiasieger Brady Tkachuk trifft in Überzahl zum 1:0 (19./PP). Detroit antwortet wenige Minuten nach Beginn des Mittelabschnitts, Dylan Larkin stellt im Powerplay den Ausgleich her (26./PP).

Daraufhin entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die Entscheidung fällt erst in der Overtime. Dort bezwingt Larkin, ebenfalls mit Olympia-Gold ausgestattet, Ottawa-Goalie Linus Ullmark im Breakaway (62.).

Dritthöchste Eiszeit aller Angreifer

Marco Kasper steht 19:48 Minuten am Eis, der dritthöchste Wert aller Detroit-Angreifer. Der Kärntner verzeichnet zwei Torschüsse, blockt einen Schuss und fährt vier Hits. Zudem gewinnt er zwei von drei Faceoffs, was einer Quote von 66,7 Prozent entspricht.

Detroit befindet sich weiter auf Playoff-Kurs, belegt in der Atlantic Division den zweiten Platz. In der Eastern Conference bedeutet das Rang drei, der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt sieben Zähler.

In der Nacht auf Sonntag (1:00 MEZ) geht es für die Red Wings bei den Carolina Hurricanes weiter.

