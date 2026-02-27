Ottawa Senators Ottawa Senators OTT Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Nach Overtime
1:2
1:0 , 0:1 , 0:0
  • Brady Tkachuk
  • Dylan Larkin
  • Dylan Larkin
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

Bei den Ottawa Senators feiern die Red Wings einen hart erkämpften Overtime-Sieg. Matchwinner wird ein Olympiasieger.

Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Kasper und die Detroit Red Wings steigen mit einem 2:1-Sieg nach Overtime bei den Ottawa Senators wieder in die NHL ein.

Zunächst gehen die kanadischen Hauptstädter in Führung, Olympiasieger Brady Tkachuk trifft in Überzahl zum 1:0 (19./PP). Detroit antwortet wenige Minuten nach Beginn des Mittelabschnitts, Dylan Larkin stellt im Powerplay den Ausgleich her (26./PP).

Daraufhin entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die Entscheidung fällt erst in der Overtime. Dort bezwingt Larkin, ebenfalls mit Olympia-Gold ausgestattet, Ottawa-Goalie Linus Ullmark im Breakaway (62.).

Dritthöchste Eiszeit aller Angreifer

Marco Kasper steht 19:48 Minuten am Eis, der dritthöchste Wert aller Detroit-Angreifer. Der Kärntner verzeichnet zwei Torschüsse, blockt einen Schuss und fährt vier Hits. Zudem gewinnt er zwei von drei Faceoffs, was einer Quote von 66,7 Prozent entspricht.

Detroit befindet sich weiter auf Playoff-Kurs, belegt in der Atlantic Division den zweiten Platz. In der Eastern Conference bedeutet das Rang drei, der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt sieben Zähler.

In der Nacht auf Sonntag (1:00 MEZ) geht es für die Red Wings bei den Carolina Hurricanes weiter.

Weitere Ergebnisse:

Heimteam

Auswärtsteam

Ergebnis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets

4:2

Montreal Canadiens

New York Islanders

3:4 n.OT

Florida Panthers

Toronto Maple Leafs

5:1

Pittsburgh Penguins

New Jersey Devils

4:1

Carolina Hurricanes

Tampa Bay Lightning

5:4

New York Rangers

Philadelphia Flyers

2:3 n.OT

St. Louis Blues

Seattle Kraken

5:1

Nashville Predators

Chicago Blackhawks

4:2

Colorado Avalanche

Minnesota Wild

2:5

San Jose Sharks

Calgary Flames

1:4

Los Angeles Kings

Edmonton Oilers

1:8

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rossi-Comeback! Knappe Overtime-Niederlage für Canucks

Rossi-Comeback! Knappe Overtime-Niederlage für Canucks

NHL
9
Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

ICE Hockey League
1
Bitter! Pittsburgh muss wochenlang auf Kapitän verzichten

Bitter! Pittsburgh muss wochenlang auf Kapitän verzichten

NHL
Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Ski Alpin
Brignone: "Es wird schwer, dass man mich nächstes Jahr sieht"

Brignone: "Es wird schwer, dass man mich nächstes Jahr sieht"

Ski Alpin
2
Angeschlagene Stadlober lässt Falun-Weltcup aus

Angeschlagene Stadlober lässt Falun-Weltcup aus

Langlauf
ÖSV-Frauen mit Chancen? Jagd auf Abfahrtskugel neu eröffnet

ÖSV-Frauen mit Chancen? Jagd auf Abfahrtskugel neu eröffnet

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Ottawa Senators