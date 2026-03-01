NEWS

Skifliegen heute: Der zweite Bewerb am Kulm

Am Samstag segelte Stephan Embacher knapp am ersten Weltcupsieg vorbei, folgt nun die Revanche? LIVE-Infos:

Skifliegen heute: Der zweite Bewerb am Kulm Foto: © GEPA
Am Kulm findet am Sonntag (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) der zweite Skiflug-Bewerb dieser Weltcup-Saison statt.

Österreichs Team hat am Samstag bereits einen überaus starken Eindruck gemacht. Stephan Embacher verpasste seinen ersten Weltcupsieg um lediglich 1,1 Punkte, landete am Ende knapp hinter Saisondominator Domen Prevc (SLO).

Dahinter flog Jonas Schuster zu seinem ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Daniel Tschofenig als Vierter und Maximilian Ortner als Fünfter komplettierten ein Top-Ergebnis aus ÖSV-Sicht.

Das Skifliegen am Kulm im LIVE-Ticker:

