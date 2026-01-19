Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Ottawa Senators Ottawa Senators OTT
Nach Overtime
4:3
1:2 , 2:1 , 0:0
  • Axel Sandin Pellika
  • Lucas Raymond
  • James Van Riemsdyk
  • Alex DeBrincat
  • Drake Batherson
  • Dylan Cozens
  • Shane Pinto
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

Der Kärntner liefert den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Eishockey-Legionär Marco Kasper trägt beim NHL-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators einen Assist bei.

Der 21-jährige Kärntner leistet am Sonntag (Ortszeit) beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Kanadier die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich durch Lucas Raymond (27.).

Der Stürmer hält nach 49 Saisonspielen bei vier Toren und fünf Assists. Alex DeBrincat trifft 36 Sekunden nach Beginn der Verlängerung zur Entscheidung für Detroit.

Für die Red Wings ist es der sechste Sieg in den jüngsten sieben Partien, womit sie hinter den punktgleichen Tampa Bay Lightning und Carolina Hurricanes auf Rang drei der Eastern Conference liegen.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Vancouver kassierte ohne Rossi zehnte Niederlage in Serie

Vancouver kassierte ohne Rossi zehnte Niederlage in Serie

NHL
2
Bei Detroit-Sieg: Marco Kasper beendet seine Torflaute

Bei Detroit-Sieg: Marco Kasper beendet seine Torflaute

NHL
11
Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

ICE Hockey League
11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

ICE Hockey League
2
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League
Nach Abfahrts-"Erlösung" hofft ÖSV auf ein Kitz-Skifest

Nach Abfahrts-"Erlösung" hofft ÖSV auf ein Kitz-Skifest

Ski Alpin
Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Ottawa Senators