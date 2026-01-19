Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

Eishockey-Legionär Marco Kasper trägt beim NHL-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators einen Assist bei.

Der 21-jährige Kärntner leistet am Sonntag (Ortszeit) beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Kanadier die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich durch Lucas Raymond (27.).

Der Stürmer hält nach 49 Saisonspielen bei vier Toren und fünf Assists. Alex DeBrincat trifft 36 Sekunden nach Beginn der Verlängerung zur Entscheidung für Detroit.

Für die Red Wings ist es der sechste Sieg in den jüngsten sieben Partien, womit sie hinter den punktgleichen Tampa Bay Lightning und Carolina Hurricanes auf Rang drei der Eastern Conference liegen.