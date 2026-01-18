Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

In der 41. Runde der win2day ICE Hockey League feiert der dezimiert angetretene KAC einen 5:3-Erfolg bei den Black Wings Linz.

Die Rotjacken sichern trotz acht Ausfälle mit diesem Sieg nicht nur die Tabellenführung ab, sie qualifizieren sich auch als erste Mannschaft fix für die Playoffs.

Die Black Wings starten aggressiv in die Partie und erarbeiten sich früh Vorteile. Ograjensek kann gleich das erste Überzahlspiel der Linzer nutzen und bringt die Gastgeber mit 1:0 in Führung (9.).

Abwechslungsreicher Mittelabschnitt

Richtig wild wird das Spiel im zweiten Drittel.

Zunächst baut Knott mit einem im Alleingang herausgespielten Treffer die Führung der Linzer auf 2:0 aus, die Antwort der Rotjacken folgt aber auf dem Fuße: Die Klagenfurter erzielen in Unterzahl den Anschlusstreffer, Unterweger vollendet den Gegenstoß zum 2:1 (26./SH).

Keine Minute später, Froms Strafe ist inzwischen abgesessen und die Kärntner wieder mit fünf Feldspielern unterwegs, gelingt Fraser mit einem wuchtigen Schuss der Ausgleich (27.).

Ein harter Kampf bis zum Schluss

Die Black Wings sind von diesem Doppelschlag aber nur vorübergehend beeindruckt.

Kapitän Lebler räumt gleich zwei Klagenfurter aus dem Weg und hat dann die Übersicht für Roe im Slot. Der Defender hat nach dem Zuspiel ein halbleeres Netz vor sich und bringt die Linzer mit dem Tor zum 3:2 wieder in Führung (36.).

Noch vor der zweiten Drittelpause fällt der neuerliche Ausgleich, Herburger verwertet das Überzahlspiel der Rotjacken zum 3:3 in Minute 39. Im Schlussdrittel ist es Petersen, der die Klagenfurter mit seinem Treffer erstmals an diesem Abend in Führung schießt (47.).

Trotz heroischer Gegenwehr der Linzer und ihres starken Torhüters Rasmus Tirronen geben die Klagenfurter die Führung nicht mehr ab, Mursak macht 30 Sekunden vor Schluss mit dem Empty-Net-Goal endgültig alles klar.

Das Viertelfinale ist für die Rotjacken fix

Mit diesem Sieg hält der KAC an der Tabellenspitze bei 82 Punkten. Das bedeutet nicht nur vier Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Graz99ers, sondern auch 28 Zähler Abstand zu Platz sieben.

Damit hat der KAC als erste Mannschaft der win2day ICE Hockey League die Teilnahme am Viertelfinale auch rechnerisch fixiert.

Die Black Wings haben auf Rang acht 49 Zähler auf dem Konto und damit nur drei Punkte Vorsprung auf den VSV und die Plätze außerhalb des Pre-Playoffs. Noch dazu haben die Villacher zwei Spiele weniger absolviert.