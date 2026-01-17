Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET San Jose Sharks San Jose Sharks SJS
Endstand
4:2
1:1 , 1:1 , 2:0
  • Alex DeBrincat
  • J.T. Compher
  • Dylan Larkin
  • Marco Kasper
  • Will Smith
  • Collin Graf
NEWS

Bei Detroit-Sieg: Marco Kasper beendet seine Torflaute

Der Kärntner sorgt beim Sieg seines Teams über die San Jose Sharks für den Schlusspunkt. Dazu überzeugt Kasper auch mit einem Assist.

Bei Detroit-Sieg: Marco Kasper beendet seine Torflaute Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach zweieinhalb Monaten darf Marco Kasper wieder über einen eigenen Treffer jubeln.

Beim Heimerfolg der Detroit Red Wings in der NHL über die San Jose Sharks sorgt der 21-Jährige per Empty-Netter für den 4:2-Endstand. Sein letztes Tor hat Kasper am 30. Oktober erzielt.

Den besseren Start in die Partie erwischen die Hausherren, die durch DeBrincat (7.) in Führung gehen. Zwischenzeitlich dreht San Jose aber die Partie, gleicht durch Smith erst aus (10.) und geht durch Graf (22) schließlich in Führung. Lange hat diese aber nicht Bestand, nur wenige Minuten später assistiert Kasper Compher, der ausgleicht (22.).

Im letzten Drittel sind die Red Wings das überlegenere Team. Larkin bringt das Team aus Detroit in Führung (45.), Kasper sorgt schließlich für den Endstand (59.). Der Österreicher steht in der Partie 14:33 Minuten auf dem Eis, er hält nun bei vier Toren und vier Assists. In seiner Rookie-Saison waren ihm 37 Punkte (19 Tore, 18 Assists) in 77 Spielen gelungen.

"Das war sehr wichtig"

"Es fühlt sich sehr gut an, ein Tor geschossen zu haben. Ich glaube wir haben in den letzten Wochen ganz gute Spiele abgeliefert und als Mannschaft nehmen wir diesen Sieg mit“, resümierte Kasper im Anschluss der Partie.

"Das war sehr wichtig für Marco. Ich weiß, dass er sich spielerisch weiterentwickelt hat, vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf die Punkte, aber seine körperliche Präsenz, seine Hartnäckigkeit, sein Skating – er wirkt momentan wie ein ganz anderer Spieler“, lobte Detroit-Coach Todd McLellan seinen Schützling.

In der Eastern Conference bleiben die Red Wings mit 62 Punkten Dritter, haben weiter gute Playoff-Chancen. San Jose rangiert in der Western Conference auf Platz acht.

Kommentare

