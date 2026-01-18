Vancouver kassierte ohne Rossi zehnte Niederlage in Serie

Die Vancouver Canucks haben ohne den verletzten Marco Rossi in der National Hockey League (NHL) ihre zehnte Niederlage in Serie kassiert und damit einen Negativrekord in der Clubgeschichte eingestellt.

Das Liga-Schlusslicht kam am Samstag gegen die Edmonton Oilers zu Hause mit 0:6 unter die Räder.

Rossi war am Silvestertag von einem Puck am Bein getroffen worden. Laut Canucks-Trainer Adam Foote wird der 24-jährige Vorarlberger noch mindestens zwei Wochen fehlen.