In der 41. Runde der win2day ICE Hockey League kann der EC Red Bull Salzburg Topspiel gegen den HC Bozen mit 7:4 für sich entscheiden.

Das Spiel enttäuscht von Anfang an nicht. Nach 1:22 Minuten bringt Pollock die Bozner bereits in Führung, als der Puck von seinem Schlittschuh ins Tor prallt. Der Treffer zählt, da keine aktive Kick-Bewegung erkennbar ist.

Salzburg lässt sich davon jedoch nicht verunsichern: Thomas Raffl stellt in der 6. Minute im Powerplay auf 1:1.

Sechs Tore im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel übernimmt Bozen wieder die Initiative und geht verdient in Führung. Pascal Brunner trifft ins kurze Kreuzeck (23.) und erzielt damit sein viertes Saisontor. Kurz darauf erhöht Gersich in Überzahl völlig frei am langen Pfosten auf 3:1 (25./PP).

Doch Salzburg reagiert prompt und kämpft sich zurück ins Spiel: Huber in der 27. Minute und Baltram in der 34. Minute sorgen für den neuerlichen Ausgleich.

Salzburg geht erstmals in Führung

In der 37. Minute gelingt Salzburg dann erstmals die Führung: Benjamin Nissner trifft aus dem Lauf ins lange Eck zum 4:3.

Ebenfalls noch im Mittelabschnitt nutzen die Salzburger eine doppelte Überzahl und bauen die Führung durch Lucas Thaler auf 5:3 aus (39./PP2), wodurch die Partie endgültig kippt.

Wilde Schlussphase

Auch das letzte Drittel enttäuscht nicht. Zunächst erzielt Bozen durch McClure nach einem wilden Ping-Pong den Anschlusstreffer, der jedoch einer langen Video-Review unterzogen wird. Die Analyse der Referees bestätigt das Tor, und Bozen bleibt im Spiel (55.).

Nur wenige Sekunden später stellt Michael Raffl mit einem schnellen Treffer den Zwei-Tore-Abstand für Salzburg wieder her (57.).

Einen möglichen weiteren Anschlusstreffer der Bozner kassieren die Schiedsrichter aufgrund einer Torhüterbehinderung wieder ein. Kurz vor dem Ende setzt Michael Raffl (60./EN) den Schlusspunkt und erzielt das 7:4 für Salzburg.

Die Roten Bullen feiern den 14. Sieg aus den letzten 15 Spielen und liegen nur mehr drei Zähler hinter den Graz99ers auf Rang drei. Bozen ist drei Punkte hinter Salzburg auf Platz vier.

Pustertal gewinnt gegen überforderte Ungarn

In Bruneck schlägt der HC Pustertal den Liganeuling FTC-Telekom Budapest mit 5:1.

Die "Wölfe" dominieren das erste Drittel vollkommen. Nach 20 Minuten stehen 19 Schüsse der Gastgeber zu Buche, während Ferencvaros ganze drei verbuchen kann.

Trotzdem reicht es bis zur ersten Drittelpause nur für einen Treffer, Ferencvaros-Goalie Balizs hält seine Mannschaft im Spiel. Nur Mantinger kann ihn mit einem Schuss ins Kreuzeck bezwingen und erzielt in Spielminute 13 das hochverdiente 1:0 für die Pusterer.

Im Mitteldrittel legt Frycklund mit einem wuchtigen Wristshot das 2:0 nach (26./PP).

Pustertal lässt sich mit der Entscheidung Zeit

Zur Mitte der Partie gelingt den Ungarn allerdings der überraschende Anschlusstreffer: Kestilä lenkt Shaws Zuspiel mit einer einzigen Berührung an Pasquale vorbei ins Tor, es steht 2:1 (30.).

Der Treffer verschafft den Ungarn neues Selbstvertrauen, das Spiel scheint wieder offen. Bis im Schlussdrittel Bowlby auf 3:1 stellt (52.) und Ierullo wenig später mit dem zweiten Powerplay-Treffer der Wölfe das 4:1 nachlegt (54./PP).

Den Schlusspunkt setzt schließlich Frycklund mit einem Treffer ins leere Gehäuse, unter dem Strich steht ein klarer 5:1-Sieg der Südtiroler.

Die Pusterer klettern mit 66 Punkten an Ljubljana vorbei auf Tabellenplatz fünf. Ferencvaros hat als Zehnter mit 47 Zählern nur noch einen Punkt Vorsprung auf Rang elf und damit das Saisonende nach dem Grunddurchgang.