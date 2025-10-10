Nach Lob vom Coach: Rossi mit Tor und Assist gegen St. Louis

Marco Rossi liefert zum Auftakt der NHL-Saison zwei Scorer für Minnesota Wild.

Beim 5:0 Auswärtssieg seines Teams gegen die St. Louis Blues bereitet der ÖEHV-Legionär ein Tor vor (18.) und erzielt außerdem den letzten Treffer des Spiels (48.).

Über 16 Minuten steht der 24-Jährige am Eis - und das in einer neuen Rolle. Rossi führt fortan als Center zwischen Kaprizov und Boldy die erste Reihe Minnesotas an.

In der Vorbereitung "gereift"

"Er ist inzwischen recht erfahren", erklärte Headcoach John Hynes vor der Partie gegen St. Louis.

Obendrein stellte der Coach fest, dass sich Rossi nach der Sommer-Vorbereitung "sehr gereift und motiviert präsentiert hat. Das hat er auch im Training vermehrt gezeigt. Ich freue mich darauf, dass er das nun auch auf dem Eis wieder zeigen kann."