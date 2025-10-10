Suche
    St. Louis Blues St. Louis Blues STL Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
    Endstand
    0:5
    0:2, 0:2, 0:1
    • Ryan Hartman
    • Matt Boldy
    • Joel Eriksson Ek
    • Ryan Hartman
    • Marco Rossi
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Nach Lob vom Coach: Rossi mit Tor und Assist gegen St. Louis

    Mit zwei Scorern ist der ÖEHV-Legionär am klaren Auswärtssieg beteiligt. Schon vor der Partie gab es Lob vom Headcoach.

    Nach Lob vom Coach: Rossi mit Tor und Assist gegen St. Louis Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Marco Rossi liefert zum Auftakt der NHL-Saison zwei Scorer für Minnesota Wild.

    Beim 5:0 Auswärtssieg seines Teams gegen die St. Louis Blues bereitet der ÖEHV-Legionär ein Tor vor (18.) und erzielt außerdem den letzten Treffer des Spiels (48.).

    Über 16 Minuten steht der 24-Jährige am Eis - und das in einer neuen Rolle. Rossi führt fortan als Center zwischen Kaprizov und Boldy die erste Reihe Minnesotas an.

    In der Vorbereitung "gereift"

    "Er ist inzwischen recht erfahren", erklärte Headcoach John Hynes vor der Partie gegen St. Louis.

    Obendrein stellte der Coach fest, dass sich Rossi nach der Sommer-Vorbereitung "sehr gereift und motiviert präsentiert hat. Das hat er auch im Training vermehrt gezeigt. Ich freue mich darauf, dass er das nun auch auf dem Eis wieder zeigen kann."

    Was ist für Rossi und die Wild in diesem Jahr möglich?

