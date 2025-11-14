Kurioser Unfall: NHL-Star verletzt sich beim Mannschaftsessen

Jack Hughes bleibt vom Verletzungspech verfolgt.

Der Starspieler der New Jersey Devils hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstagabend bei einem Mannschaftsessen eine Handverletzung zugezogen.

Demnach sei er ausgerutscht und habe sich die Hand geschnitten, was mehrere Quellen als "seltsamen Unfall" bezeichnen. Genauere Details zum Hergang sind derzeit noch nicht bekannt.

Starker Saisonstart

Sein NHL-Klub bestätigt am Freitagabend lediglich, dass Hughes aufgrund einer Handverletzung, die nicht Eishockey-bedingt passiert sei, ausfällt. Er werde untersucht, sobald neue Informationen vorliegen, werden diese bekanntgegeben.

Medienberichten zufolge wird der 24-jährige US-Amerikaner das nächste Spiel bei den Washington Capitals (Sonntag, 1:00 MEZ) voraussichtlich verpassen.

Hughes hat in den letzten zwei Spielzeiten jeweils 20 Spiele verpasst, eine Schulterverletzung beendete die Vorsaison jäh. Heuer erlebte der Center mit je zehn Toren und Assists in 17 Partien einen starken Start, New Jersey führt derzeit die Metropolitan Division an.