Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Nach Overtime
2:1
0:0 , 1:0 , 0:1
  • Brian Lebler
  • Brian Lebler
  • JC Lipon
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter

Der Linzer Kapitän wird in einem knappen Spiel gegen Pustertal mit zwei Toren zum Matchwinner. Fehervar gewinnt das erste Ungarn-Derby der Liga-Historie klar.

Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der 3:5-Niederlage am Mittwoch beim KAC kehren die Black Wings Linz am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit einem 2:1-Sieg nach Overtime über Spitzenreiter HC Pustertal auf die Siegerstraße zurück.

In einem intensiven Spiel wird Kapitän Brian Lebler zum Matchwinner. Der Goalgetter überwindet Pustertal-Keeper Pasquale in der 30. Spielminute mit einem ansatzlosen Schuss ins Kreuzeck (30.).

Lipon egalisiert im Schlussabschnitt den Spielstand und führt die "Wölfe" in die Overtime (44.), dort schnürt Lebler aber seinen Doppelpack und führt Linz zum sechsten Erfolg in den letzten sieben Spielen.

Die Black Wings (21 Pkt.) verbessern sich auf Platz neun, Pustertal (39) thront trotz der Niederlage weiterhin an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Olimpija Ljubljana schmilzt aber auf zwei Punkte, die Slowenen sind gegen Bozen siegreich.

Fehervar im Ungarn-Derby furios

Fehervar AV19 beschert Neo-Coach Ted Dent im ersten ungarischen Derby der Liga-Historie gegen FTC Budapest einen 5:1-Sieg. Die "Teufel" sind damit nach dem 3:2-Shootout-Erfolg über Bozen am Mittwoch erneut erfolgreich.

Vor ausverkaufter Kulisse erzielt Cheek in Überzahl den Führungstreffer (7./PP), Messner legt noch vor der Pausensirene das 2:0 nach (18.).

Im Mittelabschnitt zieht der Gastgeber durch Tore von Kulmala (27.), Kuralt (31.) und neuerlich Cheek (36.) auf 5:0 davon. Shaw gelingt nur der Ehrentreffer für den Hauptstadt-Klub (38./PP).

Fehervar setzt sich mit 24 Punkten auf die achte Position, FTC Budapest (21 Zähler) ist Zehnter.

Die ICE-Tabelle >>>

Mehr zum Thema

ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE Hockey League
VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

ICE Hockey League
5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

ICE Hockey League
1
Lucas Thaler: "Ich war nie der Spieler mit dem größten Talent"

Lucas Thaler: "Ich war nie der Spieler mit dem größten Talent"

ICE Hockey League
2
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit KAC - Linz

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit KAC - Linz

ICE Hockey League
Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

NHL
9
NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

NHL
8
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Pustertal Black Wings Linz Fehervar AV19 FTC-Telecom Budapest