Nach der 3:5-Niederlage am Mittwoch beim KAC kehren die Black Wings Linz am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit einem 2:1-Sieg nach Overtime über Spitzenreiter HC Pustertal auf die Siegerstraße zurück.

In einem intensiven Spiel wird Kapitän Brian Lebler zum Matchwinner. Der Goalgetter überwindet Pustertal-Keeper Pasquale in der 30. Spielminute mit einem ansatzlosen Schuss ins Kreuzeck (30.).

Lipon egalisiert im Schlussabschnitt den Spielstand und führt die "Wölfe" in die Overtime (44.), dort schnürt Lebler aber seinen Doppelpack und führt Linz zum sechsten Erfolg in den letzten sieben Spielen.

Die Black Wings (21 Pkt.) verbessern sich auf Platz neun, Pustertal (39) thront trotz der Niederlage weiterhin an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Olimpija Ljubljana schmilzt aber auf zwei Punkte, die Slowenen sind gegen Bozen siegreich.

Fehervar im Ungarn-Derby furios

Fehervar AV19 beschert Neo-Coach Ted Dent im ersten ungarischen Derby der Liga-Historie gegen FTC Budapest einen 5:1-Sieg. Die "Teufel" sind damit nach dem 3:2-Shootout-Erfolg über Bozen am Mittwoch erneut erfolgreich.

Vor ausverkaufter Kulisse erzielt Cheek in Überzahl den Führungstreffer (7./PP), Messner legt noch vor der Pausensirene das 2:0 nach (18.).

Im Mittelabschnitt zieht der Gastgeber durch Tore von Kulmala (27.), Kuralt (31.) und neuerlich Cheek (36.) auf 5:0 davon. Shaw gelingt nur der Ehrentreffer für den Hauptstadt-Klub (38./PP).

Fehervar setzt sich mit 24 Punkten auf die achte Position, FTC Budapest (21 Zähler) ist Zehnter.

