NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper feiern in der NHL einen spektakulären 6:3-Sieg gegen die Anaheim Ducks.

Die Partie beginnt dabei wenig aufregend. Im ersten Drittel fallen noch gar keine Tore. Dafür passiert im mittleren Spielabschnitt umso mehr.

Die Red Wings gehen in der 26. Minute durch Moritz Seider in Führung, doch Cutter Gauthier kann nur zwei Minuten später ausgleichen (28.). Daraufhin bringt Michael Rasmussen Detroit in der 33. Minute erneut in Führung, aber Chris Kreider bringt den Ducks wieder nur zwei Minuten später den Ausgleich (35.).

Red Wings machen im Finalabschnitt alles klar

Durch einen Treffer von Axel Sandin Pellika gelingt es den Red Wings, doch noch mit einer Führung in Schlussdrittel zu gehen (36.). In diesem stellt Alex DeBrincat in der 41. Minute erstmals einen Zwei-Tore-Abstand her.

Anaheim kommt durch ein Tor von Mikael Granlund zwar nochmal ran (45.), aber Dylan Larkin (46.) und Alex DeBrincat (59.) sichern dem Team aus Detroit schlussendlich den Sieg. Marco Kasper stand 14:23 Minuten auf dem Eis.

Nach 16 Spielen stehen die Red Wings jetzt bei 18 Punkten.