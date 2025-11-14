Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Anaheim Ducks Anaheim Ducks ANA
Endstand
6:3
0:0 , 3:2 , 3:1
  • Moritz Seider
  • Michael Rasmussen
  • Axel Sandin Pellika
  • Alex DeBrincat
  • Dylan Larkin
  • Alex DeBrincat
  • Cutter Gauthier
  • Chris Kreider
  • Mikael Granlund
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

Nach einem ereignissarmen ersten Drittel drehen beide Teams in den letzten beiden Spielabschnitten richtig auf.

NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper feiern in der NHL einen spektakulären 6:3-Sieg gegen die Anaheim Ducks.

Die Partie beginnt dabei wenig aufregend. Im ersten Drittel fallen noch gar keine Tore. Dafür passiert im mittleren Spielabschnitt umso mehr.

Die Red Wings gehen in der 26. Minute durch Moritz Seider in Führung, doch Cutter Gauthier kann nur zwei Minuten später ausgleichen (28.). Daraufhin bringt Michael Rasmussen Detroit in der 33. Minute erneut in Führung, aber Chris Kreider bringt den Ducks wieder nur zwei Minuten später den Ausgleich (35.).

Red Wings machen im Finalabschnitt alles klar

Durch einen Treffer von Axel Sandin Pellika gelingt es den Red Wings, doch noch mit einer Führung in Schlussdrittel zu gehen (36.). In diesem stellt Alex DeBrincat in der 41. Minute erstmals einen Zwei-Tore-Abstand her.

Anaheim kommt durch ein Tor von Mikael Granlund zwar nochmal ran (45.), aber Dylan Larkin (46.) und Alex DeBrincat (59.) sichern dem Team aus Detroit schlussendlich den Sieg. Marco Kasper stand 14:23 Minuten auf dem Eis.

Die Tabellen der NHL>>>

Nach 16 Spielen stehen die Red Wings jetzt bei 18 Punkten.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Reinhard Divis: Seine Einschätzung zu Österreichs Torhütern

Reinhard Divis: Seine Einschätzung zu Österreichs Torhütern

Eishockey
7
Das ist der neue Trainer-"Kapazunder" der Graz99ers

Das ist der neue Trainer-"Kapazunder" der Graz99ers

ICE Hockey League
2
Mit interwetten zum Ski-Weltcup nach Schladming

Mit interwetten zum Ski-Weltcup nach Schladming

Wintersport - Sonstiges
Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende

Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende

Ski Alpin
Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Ski Alpin
6
Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Ski Alpin
1
Warum der ÖSV ein Skigebiet in Nordamerika sucht

Warum der ÖSV ein Skigebiet in Nordamerika sucht

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Anaheim Ducks