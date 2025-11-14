Lucas Thaler: "Ich war nie der Spieler mit dem größten Talent"

Der Wechsel kam durch seinen Agenten zustande. "Ich wollte generell weg, einmal ins Ausland gehen und da hat sich die Option eröffnet. Das habe ich gleich ausgenutzt", erzählt der Kärntner.

Corona-Pandemie beendete Zeit in Mora jäh

Die Anfänge in Mora seien "natürlich schwer" gewesen. "Ich war 16, das erste Mal von den Eltern weg und alleine", meint Thaler, "aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, tolle Leute kennengelernt und mich sehr wohlgefühlt. Es war ein richtig guter Schritt in meiner Karriere."

Ihm hätte sich eine "andere Welt" als in Österreich präsentiert. In Schweden gebe es "nur Eishockey, das habe ich extrem gemerkt. Ich war zweimal am Tag am Eis, die Nachwuchsarbeit ist sehr gut und war der Hauptgrund, warum ich hingegangen bin", erklärt er.

Sein erstes Jahr bestritt der Villacher vorwiegend in der U18, die wiederum Teams in der höchsten und zweithöchsten Spielklasse gestellt hat. In der folgenden Spielzeit pendelte er erst zwischen U18 und U20, ehe ab Jänner 2020 nur mehr Spiele in der U20 auf ihn warteten.

Wie auch in der Heimat musste die Saison 2019/20 in Schweden aufgrund der Corona-Pandemie Anfang März abgebrochen werden. Selbiges Schicksal ereilte die Nachwuchsligen des Landes im folgenden November.

Sein Weg in Schweden hätte wohl noch länger weitergeführt, doch Covid-19 machte Thaler einen Strich durch die Rechnung.

Salzburg statt Heimkehr

Deshalb orientierte sich der damals 19-Jährige wieder gen Heimat, wo der Ligabetrieb weiterhin lief. "Ich wollte weiterspielen und bin nach Salzburg gekommen", wo Thaler noch heute unter Vertrag steht.

Der VSV hätte ihn im Jänner 2021 ebenfalls gerne wieder in den eigenen Reihen gesehen, doch der Villacher sah an der Salzach die besseren Entwicklungsmöglichkeiten als in der Heimatstadt.

Den Beweis dafür lieferten die Red Bulls prompt. Nur eine Woche nach seiner Ankunft lief Thaler erstmals in der ICE Hockey League auf und erzielte bei seinem Debüt gegen die Bratislava Capitals gleich sein erstes Tor.

Sein erster Treffer im Video: