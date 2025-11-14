Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Endstand
4:1
0:0 , 3:0 , 1:1
  • Josh Currie
  • Josh Currie
  • Paul Huber
  • Manuel Ganahl
  • Michael Raffl
NEWS

5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

Der Serienmeister befindet sich in einer handfesten Krise. Letztmals blieb man im November 2022 in fünf aufeinanderfolgenden Spielen sieglos.

5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz Foto: © GEPA
Der EC Red Bull Salzburg tümpelt in eine handfeste Krise.

Am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League setzt es mit einem 1:4 bei den Graz99ers die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Eine derart lange Durststrecke hatten die "Eisbullen" zuletzt im November 2022 unter dem damaligen Head Coach Matt McIlvane.

Beide Teams starten vorsichtig, mit leichten Vorteilen für die 99ers. Die Grazer treten in der 31. Spielminute in Form von Currie (31./PP) eine kleine Torlawine los, der Kanadier legt selbst das 2:0 nach (36.). Ex-Salzburg-Stürmer Paul Huber besorgt 39 Sekunden später das 3:0 (37.).

Tolvanen hält Salzburg lange im Spiel

Salzburg ist bis dorthin kaum präsent, ÖEHV-Goalie Atte Tolvanen hält seine Vordermänner lange im Spiel. Die Viveiros-Truppe erzielt im letzten Abschnitt vermeintlich das 1:3, Schneiders Treffer zählt aufgrund einer Torhüterbehinderung von Michael Raffl jedoch nicht (46.).

Tolvanen geht in der Schlussphase früh vom Eis, mit einem Feldspieler mehr verkürzt Salzburg durch Ex-NHL-Legionär Raffl auf 1:3, diesmal ist das Tor gültig (54.).

Tolvanen geht daraufhin erneut runter, jedoch ohne Ertrag. Stattdessen macht Ganahl mit dem 4:1 den Deckel drauf (58./PP/EN).

Salzburg (25 Pkt.) rutscht mit der vierten Liga-Pleite en suite aus den Top 6, die 99ers (32) springen dagegen auf Rang drei.

Die ICE-Tabelle >>>

