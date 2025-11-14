VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

Der VSV feiert im 360. Kärntner Derby in der win2day ICE Hockey League einen 5:3-Heimerfolg über den KAC.

Die Klagenfurter eröffnen das Spiel mit einer offensiven Drangphase, Matt Fraser scheitert bei einem Distanzschuss von der linken Seite an der rechten Stange (4.).

Praktisch mit dem ersten Torabschluss schockt der VSV den Rekordmeister. Nick Hutchison bugsiert die Scheibe per Rebound zur 1:0-Führung ins Netz (8.). Fortan steigt die Intensität und kumuliert in einem Faustkampf zwischen Maximilian Rebernig und Maximilian Preiml.

Effiziente Villacher bauen die Führung aus

Noch vor der ersten Pausensirene erhöhen die Heimischen auf 2:0. John Hughes trifft von der rechten Seite mit einem Wristshot ins kurze Eck (18.).

Im zweiten Drittel erhöhen die Gastgeber den Druck auf die KAC-Defensive. Hutchison nutzt eine Strafe aus und schnürt in numerischer Überzahl seinen Doppelpack (25./PP).

KAC verkürzt mit zwei Treffern vor der zweiten Pause

Doch auch die Rotjacken dürfen in Überzahl erstmals anschreiben. Jordan Murray gelingt nach einer Zeitstrafe gegen Nikita Scherbak der 1:3-Anschlusstreffer (28./PP).

In weiterer Folge bleibt der Schlagabtausch sehr ebenbürtig, der KAC darf vor der Pausensirene nochmals jubeln. Thimo Nickl schießt die Scheibe zwischen die Beine von VSV-Goalie Joe Cannata, Jan Mursak staubt final ab (36.).

0:3 wettgemacht, VSV geht aber wieder in Führung

Der KAC versucht daraufhin für den Ausgleich zu sorgen und belohnt sich dafür auch.

Mathias From trifft mit einem Handgelenkschuss zum 3:3 und lässt die mitgereisten KAC-Fans jubeln (47.).

Postwendend schlagen die Villacher aber zurück. Adam Helewka trifft mit einem Schuss vom rechten Anspielpunkt zur erneuten Führung (48.).

VSV erzwingt die Vorentscheidung

In der Schlussphase sorgen die Draustädter für die Vorentscheidung.

Philipp Lindner nutzt einen herrlichen Querpass auf der rechten Seite zur 5:3-Vorentscheidung (53.). Der KAC verpasst daraufhin ein weiteres Comeback und muss sich geschlagen geben.

Daher springt der VSV (28 Pkt.) wieder in die Top 6, der KAC (32) verpasst dagegen den Anschluss an die Tabellenspitze. Tabellenführer HC Pustertal liegt sieben Zähler vor den Rotjacken.

Ljubljana bezwingt Bozen im Verfolgerduell

Olimpija Ljubljana gewinnt das Duell der Pustertal-Verfolger gegen den HC Bozen mit 4:1.

Ljubljana erarbeitet sich im ersten Abschnitt ein klares Chancenplus, trifft jedoch nicht. Auf der Gegenseite bringt Shane Gersich die Scheibe zur 1:0-Führung im Tor unter (23.).

Ljubljana dreht aber die Partie noch im zweiten Abschnitt. Miha Bericic per Shorthander (26./SH) und US-Topscorer TJ Brennan (33./PP) führen die Wende herbei. Nicolai Meyer (57./PP) und Nik Simsic (60.) sorgen in der Schlussphase für den 4:1-Endstand.

Somit verkürzt Ljubljana (37 Pkt.) den Rückstand zu Tabellenführer Pustertal (39). Für Bozen (31) setzt es die dritte Pleite in Folge.

Die ICE-Tabelle >>>