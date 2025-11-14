Marco Rossi wird die nächsten NHL-Spiele der Minnesota Wild wohl verpassen.

Wie "The Athletic"-Reporter Michael Russo berichtet, muss der Vorarlberger aufgrund einer Unterkörperverletzung voraussichtlich "zumindest ein paar Wochen" pausieren.

Demzufolge handelt sich es sich um jene Blessur, die Rossi am 19. Oktober im Spiel gegen die Philadelphia Flyers beim Blocken eines Schusses erlitten hatte.

Rossi versuchte trotz Verletzung weiterzuspielen

Der 24-jährige Mittelstürmer musste das Spiel gegen die New York Rangers tags darauf auslassen, wodurch seine Ironman-Serie von 173 aufeinanderfolgenden Spiel riss. Am 23. Oktober kehrte er gegen die New Jersey Devils wieder ins Lineup der Wild zurück.

Seither soll Rossi trotz der Verletzung versucht haben weiterzuspielen. Zuletzt stand er bei der 1:2-Overtime-Niederlage gegen die San Jose Sharks knapp 18 Minuten am Eis.

Auf Rekordkurs, obwohl Wild schwach gestartet sind

Nach 17 Einsätzen hält Rossi bei vier Toren und neun Assists, nach aktuellem Stand würde er seine Punkteausbeute der Vorsaison (60) überbieten.

Die Minnesota Wild stehen aktuell nur an der zwölften Stelle der Western Conference und bestreiten ihr nächstes Spiel in der Nacht auf Sonntag (0:00 MEZ) gegen die Anaheim Ducks.