-
Highlights: Graz99ers lassen sich von Pustertal gnadenlos auskonternEishockey - ICE
-
Highlights: Graz99ers verpatzen Heimspielauftakt gegen LaibachEishockey - ICE
-
Highlights: Kainz schießt 99ers zum Sieg in KagranEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers verlieren in Lederhosen gegen VSVEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers schlagen den KAC knappEishockey - ICE
-
Highlights: Pioneers luchsen Graz einen Punkt abEishockey - ICE
ICE-Konferenz heute: Mit Graz99ers - Salzburg, VSV - KAC
Am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League trifft Salzburg auswärts auf die Graz99ers. Außerdem gastiert der KAC im Kärntner-Derby beim VSV, Ljubljana fordert den HCB Südtirol. LIVE-Infos:
Viel los in der Konferenz des 19. Spieltags der win2day ICE Hockey League!
Neben dem Duell von ICE-Meister Red Bull Salzburg bei den Graz99ers (18:30 Uhr) steigt am Freitag in Villach auch das Kärntner-Derby zwischen dem VSV und dem KAC (19:15 Uhr).
Zeitgleich duellieren sich außerdem Fehervar AV19 und Ferencvaros Budapest im Ungarn-Derby.
Zudem treffen die Black Wings Linz zu Hause auf den HC Pustertal und Olimpija Ljubljana empfängt den HCB Südtirol.
Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:
Graz99ers - Red Bull Salzburg (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
EC KAC - EC VSV (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Fehervar AV19 - FTC-Telekom Budapest (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Black Wings Linz - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - HCB Südtirol (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)