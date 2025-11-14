Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
NEWS

ICE-Konferenz heute: Mit Graz99ers - Salzburg, VSV - KAC

Am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League trifft Salzburg auswärts auf die Graz99ers. Außerdem gastiert der KAC im Kärntner-Derby beim VSV, Ljubljana fordert den HCB Südtirol. LIVE-Infos:

Viel los in der Konferenz des 19. Spieltags der win2day ICE Hockey League!

Neben dem Duell von ICE-Meister Red Bull Salzburg bei den Graz99ers (18:30 Uhr) steigt am Freitag in Villach auch das Kärntner-Derby zwischen dem VSV und dem KAC (19:15 Uhr).

Zeitgleich duellieren sich außerdem Fehervar AV19 und Ferencvaros Budapest im Ungarn-Derby.

Zudem treffen die Black Wings Linz zu Hause auf den HC Pustertal und Olimpija Ljubljana empfängt den HCB Südtirol.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

