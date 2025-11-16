Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben in der NHL das Heimspiel gegen die Buffalo Sabres mit 4:5 verloren.

Den entscheidenden Treffer zum Sieg erzielt Mattias Samuelsson in der Overtime. Kasper steht insgesamt 15:47 Minuten auf dem Eis und gibt einen Schuss aufs Tor ab.

Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi (nicht näher definierte Unterkörperverletzung) setzen sich die Minnesota Wild daheim 2:0 gegen die Anaheim Ducks durch.