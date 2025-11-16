Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF
Nach Overtime
4:5
1:1 , 3:1 , 0:2
  • Patrick Kane
  • Alex DeBrincat
  • Dylan Larkin
  • Alex DeBrincat
  • Alex Tuch
  • Josh Doan
  • Tage Thompson
  • Ryan McLeod
  • Mattias Samuelsson
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper

Insgesamt neun Treffer fallen im Duell zwischen den Red Wings und Buffalo. Minnesota gewinnt ohne den verletzten Marco Rossi.

Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben in der NHL das Heimspiel gegen die Buffalo Sabres mit 4:5 verloren.

Den entscheidenden Treffer zum Sieg erzielt Mattias Samuelsson in der Overtime. Kasper steht insgesamt 15:47 Minuten auf dem Eis und gibt einen Schuss aufs Tor ab.

Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi (nicht näher definierte Unterkörperverletzung) setzen sich die Minnesota Wild daheim 2:0 gegen die Anaheim Ducks durch.

Mehr zum Thema

Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

NHL
10
NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

NHL: Marco Kaspers Red Wings feiern spektakulären Sieg

NHL
8
Kurioser Unfall: NHL-Star verletzt sich beim Mannschaftsessen

Kurioser Unfall: NHL-Star verletzt sich beim Mannschaftsessen

NHL
Die Caps erkämpfen sich ein Erfolgserlebnis, Pustertal strauchelt

Die Caps erkämpfen sich ein Erfolgserlebnis, Pustertal strauchelt

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

ICE Hockey League
Ski LIVE: Slalom-Auftakt der Männer in Levi

Ski LIVE: Slalom-Auftakt der Männer in Levi

Ski Alpin
Stefan Kraft: Süchtig nach der Emotion

Stefan Kraft: Süchtig nach der Emotion

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Eishockey Marco Rossi NHL Anaheim Ducks Buffalo Sabres Marco Kasper Detroit Red Wings Minnesota Wild Hockey National Hockey League Wintersport