Nach Overtime
4:51:1 , 3:1 , 0:2
-
Patrick Kane
-
Alex DeBrincat
-
Dylan Larkin
-
Alex DeBrincat
-
Alex Tuch
-
Josh Doan
-
Tage Thompson
-
Ryan McLeod
-
Mattias Samuelsson
NEWS
Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper
Insgesamt neun Treffer fallen im Duell zwischen den Red Wings und Buffalo. Minnesota gewinnt ohne den verletzten Marco Rossi.
Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben in der NHL das Heimspiel gegen die Buffalo Sabres mit 4:5 verloren.
Den entscheidenden Treffer zum Sieg erzielt Mattias Samuelsson in der Overtime. Kasper steht insgesamt 15:47 Minuten auf dem Eis und gibt einen Schuss aufs Tor ab.
Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi (nicht näher definierte Unterkörperverletzung) setzen sich die Minnesota Wild daheim 2:0 gegen die Anaheim Ducks durch.