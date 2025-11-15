Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Endstand
3:2
0:1 , 1:0 , 2:1
  • Zane Franklin
  • Zane Franklin
  • Carter Souch
  • Steven Owre
  • Steven Owre
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

In der Samstagskonferenz der win2day ICE Hockey League stehen zwei spannende Duelle auf dem Programm. Neben der Partie Capitals-Innsbruck trifft Budapest auf Pustertal. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Doppelte Action bietet die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League!

Um 17:30 Uhr startet das Duell der 19. Runde zwischen den Vienna Capitals und dem HC Innsbruck.

Die Bundeshauptstädter, mit Neo-Headcoach Kevin Constantine, benötigen weiter dringend Punkte, will man das Ziel Top-6 nicht endgültig aus den Augen verlieren.

Um 18:30 Uhr startet dann die Partie der 20. Runde zwischen Ferencvaros Budapest und dem HC Pustertal. Die Vorzeichen sind hier zwar klar zugunsten der "Wölfe" verteilt, dennoch will der Liga-Neuling aus Budapest etwas mitnehmen.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

Vienna Capitals - HC Innsbruck (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

FTC-Telekom Budapest - HC Pustertal (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Mehr zum Thema

VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

ICE Hockey League
4
Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter

Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter

ICE Hockey League
2
5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

ICE Hockey League
3
ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE Hockey League
Kurioser Unfall: NHL-Star verletzt sich beim Mannschaftsessen

Kurioser Unfall: NHL-Star verletzt sich beim Mannschaftsessen

NHL
Lucas Thaler: "Ich war nie der Spieler mit dem größten Talent"

Lucas Thaler: "Ich war nie der Spieler mit dem größten Talent"

ICE Hockey League
3
Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

Bestätigt: Längere Verletzungspause für Marco Rossi

NHL
10
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey