ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck
In der Samstagskonferenz der win2day ICE Hockey League stehen zwei spannende Duelle auf dem Programm. Neben der Partie Capitals-Innsbruck trifft Budapest auf Pustertal. LIVE-Infos:
Doppelte Action bietet die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League!
Um 17:30 Uhr startet das Duell der 19. Runde zwischen den Vienna Capitals und dem HC Innsbruck.
Die Bundeshauptstädter, mit Neo-Headcoach Kevin Constantine, benötigen weiter dringend Punkte, will man das Ziel Top-6 nicht endgültig aus den Augen verlieren.
Um 18:30 Uhr startet dann die Partie der 20. Runde zwischen Ferencvaros Budapest und dem HC Pustertal. Die Vorzeichen sind hier zwar klar zugunsten der "Wölfe" verteilt, dennoch will der Liga-Neuling aus Budapest etwas mitnehmen.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Vienna Capitals - HC Innsbruck (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
FTC-Telekom Budapest - HC Pustertal (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)