ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

Doppelte Action bietet die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League!

Um 17:30 Uhr startet das Duell der 19. Runde zwischen den Vienna Capitals und dem HC Innsbruck.

Die Bundeshauptstädter, mit Neo-Headcoach Kevin Constantine, benötigen weiter dringend Punkte, will man das Ziel Top-6 nicht endgültig aus den Augen verlieren.

Um 18:30 Uhr startet dann die Partie der 20. Runde zwischen Ferencvaros Budapest und dem HC Pustertal. Die Vorzeichen sind hier zwar klar zugunsten der "Wölfe" verteilt, dennoch will der Liga-Neuling aus Budapest etwas mitnehmen.

