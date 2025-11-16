Auftakt in die neue Saison für die Slalom-Artisten! Der 1. Durchgang in Levi startet um 10:00 Uhr, das Finale steigt ab 13 Uhr - im LIVE-Ticker >>>.

In der vergangenen Saison konnte sich der Norweger Henrik Kristoffersen die kleine Kristallkugel im Slalom sichern. Etwas hinter dem Spitzentrio bestehend aus Kristoffersen, Loic Meillard (SUI) und Timon Haugan (NOR), landete Fabio Gstrein Saison auf Rang sieben als bester ÖSV-Athlet in der Slalom-Wertung.

Im vergangenen Jahr schnappte sich jedoch ein anderer den Sieg in Levi: Der Franzose Clement Noel fuhr an die Spitze, gefolgt von Kristoffersen auf Platz zwei und Meillard auf Rang drei.

Der Männer-Slalom in Levi im LIVE-Ticker: