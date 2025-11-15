Die Caps erkämpfen sich ein Erfolgserlebnis, Pustertal strauchelt

In der 19. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals mit 3:2 gegen den HC Innsbruck.

Die Wiener starten mit deutlichen spielerischen Vorteilen in die Partie, können aber die Früchte dieser Arbeit vorerst nicht ernten.

Im Gegenteil, die Innsbrucker können in Überzahl ihre erste echte Chance zur Führung nutzen, Owre vollendet am langen Eck nach dem scharfen Zuspiel seines Kapitäns Lattner (12.).

Der Gegentreffer versetzt den Capitals einen merklichen Dämpfer, Innsbruck kann sich stabilisieren. Erst im Mitteldrittel gelingt den Wienern der Ausgleich, Franklin bekommt seinen eigenen Rebound wieder auf die Schaufel und lässt die Scheibe von Haie-Schlussmann Vernon ins Tor prallen (31.).

Die Capitals halten stand

Im wild umkämpften Schlussdrittel entwischt Souch den Innsbruckern mit einem blitzartigen Antritt und erhöht auf 3:1 für die Capitals, Owre gelingt aber wenig später mit seinem zweiten Tor in dieser Partie der Anschlusstreffer.

In den letzten Minuten überstehen die Capitals die Schlussoffensive der Gäste aus Tirol und sichern sich so den 3:2-Heimsieg.

Die Vienna Capitals bleiben mit 21 Zählern zwar auf Tabellenrang elf, sind aber mit den zehntplatzierten Linzer Black Wings punktgleich. Innsbruck ist mit 12 Punkten weiter Zwölfter.

Der Neuling schockt den Tabellenführer

Im Spiel der 20. Runde gewinnt Ferencvaros Budapest mit 3:2 gegen den HC Pustertal

Der vermeintliche erste Treffer der Ungarn durch Shaw wird nach fünf Minuten wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben, wenig bringt später Bengtsson den Liga-Neuling aber doch noch in Führung.

HCP-Goalie Rabanser ist die Sicht verstellt, er lässt den Schuss von der blauen Linie passieren (9.). Kestilä hat bei einer chaotischen Szene vor dem Tor der Pusterer die besten Reflexe und erhöht im Mitteldrittel auf 2:0 (27.), HCP-Torjäger Bowlby kann sich aber durch die gesamte Mannschaft der Ungarn fräsen und erzielt den Anschlusstreffer zum 2:1 (33.).

Gordon stellt in Minute 42 den zwei-Tore-Vorsprung der Ungarn wieder her und erzielt das 3:1, Rueschhoff bringt die Pusterer aber schnell wieder in Schlagdistanz (46.). Am Ende bringt Ferencvaros den knappen Heimsieg über die Zeit, der HC Pustertal muss die zweite Niederlage in Serie einstecken.

Mit 39 Punkten bleibt der HC Pustertal an der Tabellenspitze, hat aber nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Ljubljana. Ferencvaros ist mit 24 Punkten Achter.