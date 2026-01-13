NEWS

Vertrag aufgelöst: VSV trennt sich von routiniertem Verteidiger

Arturs Kulda steht künftig nicht mehr für die Villacher am Eis. Dafür wird der Kontrakt mit einem jungen Spieler verlängert.

Vertrag aufgelöst: VSV trennt sich von routiniertem Verteidiger Foto: © GEPA
Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat am Dienstag die einvernehmliche Trennung von Verteidiger Arturs Kulda bekanntgegeben.

Der Schritt erfolge angesichts der sich wieder entspannenden Lage hinsichtlich der Verletzungsprobleme bei den Kärntnern und der positiven sportlichen Entwicklung der jungen Verteidiger.

Der 37-jährige Lette war Ende Oktober aufgrund einer Verletzungsmisere verpflichtet worden, davor lief er bereits von 2022 bis 2024 für den VSV auf.

Vertrag mit Raspotnig verlängert

Einer der jungen Verteidiger hat hingegen seinen Vertrag mit den Villachern verlängert. Eigenbauspieler Julian Raspotnig unterschrieb für weitere zwei Jahre bis 2027/28 und soll gemeinsam mit Nico Uschan die Zukunft in der VSV-Verteidigung prägen.

