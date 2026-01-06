Die Detroit Red Wings sind in der NHL nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder siegreich. Am Dienstag (Ortszeit) feiert man auswärts bei den Ottawa Senators einen 5:3-Sieg.

Marco Kasper kommt auf 11:37 Minuten Eiszeit und bekommt nach 38 Sekunden eine Strafe wegen Beinstellens. An einem Tor ist er nicht beteiligt.

Detroit stets in Führung

Nach Kaspers Strafe bringt Copp Detroit nach acht Minuten 1:0 in Führung. Larkin (14/PP.) und van Riemsdyk (20.) erhöhen noch im ersten Drittel auf 3:0 für die Red Wings.

Im zweiten Abschnitt verkürzen Giroux (28.) und Cozens (35./PP) auf 2:3, doch Raymond (36.) trifft wieder zum 4:2 für Detroit. Im letzten Drittel stellt Tkachuk (47.) zwischenzeitlich zum 3:4, doch Rasmussen (53./SH) macht letztlich den Deckel zum 5:3 drauf.

Mit 54 Punkten führen die Detroit Red Wings damit wieder die Atlantic Division sowie die Eastern Conference an.

