Ottawa Senators Ottawa Senators OTT Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
3:5
0:3 , 2:1 , 1:1
  • Claude Giroux
  • Dylan Cozens
  • Brady Tkachuk
  • Andrew Copp
  • Dylan Larkin
  • James Van Riemsdyk
  • Lucas Raymond
  • Michael Rasmussen
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kaspers Red Wings nach Sieg in Ottawa wieder Erster

Die Detroit Red Wings verlassen Kanada mit einem wichtigen Sieg.

Kaspers Red Wings nach Sieg in Ottawa wieder Erster Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings sind in der NHL nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder siegreich. Am Dienstag (Ortszeit) feiert man auswärts bei den Ottawa Senators einen 5:3-Sieg.

Marco Kasper kommt auf 11:37 Minuten Eiszeit und bekommt nach 38 Sekunden eine Strafe wegen Beinstellens. An einem Tor ist er nicht beteiligt.

Detroit stets in Führung

Nach Kaspers Strafe bringt Copp Detroit nach acht Minuten 1:0 in Führung. Larkin (14/PP.) und van Riemsdyk (20.) erhöhen noch im ersten Drittel auf 3:0 für die Red Wings.

Im zweiten Abschnitt verkürzen Giroux (28.) und Cozens (35./PP) auf 2:3, doch Raymond (36.) trifft wieder zum 4:2 für Detroit. Im letzten Drittel stellt Tkachuk (47.) zwischenzeitlich zum 3:4, doch Rasmussen (53./SH) macht letztlich den Deckel zum 5:3 drauf.

Mit 54 Punkten führen die Detroit Red Wings damit wieder die Atlantic Division sowie die Eastern Conference an.

Tabellen der NHL >>>

