KAC weiterhin Spitzenreiter, 99ers-Siegesserie in Ungarn gestoppt

Der KAC bezwingt den HC Pustertal in der 37. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem knappen 3:2-Heimsieg.

Dabei bejubeln die Rotjacken einen Traumstart: Simeon Schwinger benötigt nur 32 Sekunden für den 1:0-Führungstreffer in der heimischen Heidi-Horten-Arena.

KAC baut in Unterzahl die Führung aus

Die Klagenfurter bleiben in der Folge effizient und schockieren die "Wölfe" mit einem Shorthander.

Mathias From zeigt sich von der numerischen Unterzahl nach einem Schwinger-Stockschlag unbeeindruckt und trifft zum 2:0 (16./SH1). Zwölf Sekunden vor Pause findet aber der HCP durch Henry Bowlby mit dem 1:2 zurück.

Der KAC übt im Mittelabschnitt nach einiger Zeit mehr Druck aus. Folgerichtig besorgt David Waschnig die 3:1-Führung (33.). Die Kärntner verpassen im Schlussabschnitt bei zwei Powerplays die Vorentscheidung.

Die "Wölfe" bestrafen dies und sorgen dank Mikael Frycklund mit dem 2:3 noch für eine brisante Schlussphase (56.). Letztlich bringen die Rotjacken den Sieg aber über die Zeit.

99ers-Erfolgsserie endet mit einer Niederlage in Fehervar

Die Graz99ers beziehen indes in Fehervar eine 2:5-Auswärtspleite.

Von Beginn an bieten die Ungarn den 99ers einen offenen Kampf. Kurz vor der ersten Drittelpause belohnt Kristof Nemeth die Heimischen auch mit der 1:0-Führung (19.).

Daraufhin bleiben die Magyaren gefährlich und sorgen für Torgefahr von 99ers-Goalie Maxime Lagace. Csanad Erdely baut die Führung der Dent-Truppe sogar aus (25.).

Noch im Mittelabschnitt finden die Steirer aber den Anschluss. Kevin Roy verkürzt im ersten Powerplay zum 1:2-Rückstand (31./PP1). Ein Doppelschlag im Schlussabschnitt lässt die ungarischen Fans allerdings jubeln.

Fehervar bejubelt einen Doppelschlag nach der Pause

Janos Hari in Überzahl (43./PP1) und Justin Richards führen Fehervar zur 4:1-Führung. Die Steirer stecken aber nicht auf und kommen durch Michael Schiechl im Powerplay wieder zurück in die Partie (47./PP1).

Eine Spieldauer-Disziplinarstrafe von Lenz Moosbrugger sorgt aber für die Vorentscheidung. Max Gerlach nutzt dies zum 5:2-Endstand für die Ungarn aus.

Daher führt der KAC die ICE-Tabelle mit einem absolvierten Spiel mehr nun mit 74 Punkten vor den Graz99ers (70) an.