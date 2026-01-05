Zwischen Tournee und Bayern-Match: Der große Tag der Schusters

Für die beiden Schuster Brüder Jannik und Jonas Schuster steht ein großer Tag an.

Skispringer Jonas ist bei der Vierschanzentournee nach drei Springen insgesamt auf Rang 17 der Gesamtwertung. In Bischofshofen hat er am Qualifikationstag als Zehnter aufgezeigt (Das Ergebnis der Qualifikation >>>). Am Dienstag folgt das große Tournee-Finale.

Bruder Jannik ist beim FC Red Bull Salzburg Verteidiger und hat zeitgleich mit Bayern München einen besonderen Testspielgegner in der Red Bull Arena zu Gast.

Auf die Unterstützung der Mama darf sich dennoch vermutlich Jonas freuen: "Weil es bei ihm nur ein Testspiel ist und bei mir ein richtiger Wettkampf", begründet der um drei Jahre Ältere.

"Wird Harry Kane schon gut verteidigen"

Über seinen Bruder findet Jonas nur gute Worte: "Er macht das sehr gut und ich freue mich, dass er gegen so einen Gegner spielen darf", sagt er im Interview gegenüber LAOLA1.

Gleichzeitig traut er ihm gegen den Top-Stürmer der Bayern viel zu: "Er hat zu mir schon gesagt, er hofft, er muss nicht zu oft den Ball aus dem Tor holen, aber ich glaube, er wird den Harry Kane schon gut verteidigen."

Im Duell der momentanen Tabellenführer der österreichischen beziehungsweise deutschen Bundesliga sieht Jonas die Bayern dennoch mit besseren Chancen für den Testspielsieg: "Ich glaube, dass Bayern gewinnen wird, aber ich hoffe, dass Salzburg gut dagegen hält."