Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Endstand
6:4
3:2 , 2:0 , 1:2
  • Oskar Maier
  • Kevin Macierzynski
  • Roberts Bukarts
  • Casey Dornbach
  • Oskar Maier
  • Casey Dornbach
  • Stefan Klassek
  • Benjamin Corbeil
  • Cole Moberg
  • Kilian Rappold
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Erster Sieg bei Torfestival! Pioneers jubeln im West-Derby

Die Pioneers dürfen sich in einem wahren Torfestival über den ersten direkten Saisonsieg im West-Derby freuen. Salzburg jubelt beim ICE-Schlager in Bozen über einen Sieg im Penalty-Shootout.

Erster Sieg bei Torfestival! Pioneers jubeln im West-Derby Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Pioneers feiern in der 37. Runde der win2day ICE Hockey League einen 6:4-Heimerfolg über den HC Innsbruck.

Zunächst eröffnen die Tiroler das Torfestival im West-Derby. Stefan Klassek trifft zum frühen 1:0 der "Haie" (3.). Allerdings drehen Oskar Maier (6.) und Kevin Macierzynski (16.) die Partie zugunsten der Heimischen.

Auf der Gegenseite sorgt Benjamin Corbeil in Überzahl für den 2:2-Ausgleich (16./PP1), ehe Roberst Bukarts die 3:2-Pausenführung der Pioneers herstellt (18.).

Pioneers bauen die Führung im Mittelabschnitt aus

Daraufhin können die Feldkircher im zweiten Abschnitt ihre Führung ausbauen. Casey Dornbach trifft zum 4:2 für die Vorarlberger (28.). Zudem schnürt Maier trotz einer Unterzahl seinen Doppelpack (34./SH1). Die Tiroler stecken aber nicht auf und kommen im Schlussabschnitt noch zurück.

Troy Lajeunesse (45.) und Killian Rappold (55.) lassen die "Haie" auf ein Comeback hoffen. Ein Empty-Net-Goal von Dornbach (60./EN) fixiert aber schließlich den 6:4-Endstand zugunsten der Feldkircher.

Daher bejubeln die Pioneers (31 Pkt.) nach dem Erfolg im Pustertal den zweiten Sieg in Serie und bauen den Abstand zu Innsbruck (22 Pkt.) im Tabellenkeller auf neun Zähler aus.

Salzburg bejubelt in Bozen einen Sieg im Penalty-Shootout

Der EC Red Bull Salzburg setzt sich indes mit einem 2:1-Erfolg n.P. beim HC Bozen durch. Salzburg-Stürmer Thomas Raffl hat dabei als zweiter Spieler der Geschichte der österreichischen Eishockey-Liga die Marke von 1.000 bestrittenen Spielen erreicht.

Mario Huber bringt die "Eisbullen" im ersten Abschnitt mit 1:0 in Führung (12.). Die Südtiroler egalisieren aber nach einem Cross-Check von Benjamin Nissner noch vor der Pause durch Matt Bradley den Rückstand (16./PP).

Der zweite Abschnitt bleibt zwischen den derzeit formstärksten Teams der ICE Hockey League torlos. Im Schlussdrittel bringt Tyler Lewington die Salzburger aber mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe gehörig unter Druck.

Bozen lässt Chancen liegen, Salzburg behält die Nerven

Klarerweise erhöhen die "Foxes" den Offensivdruck, aber die Heimischen verpassen trotz einigen Torchancen den Führungstreffer im dritten Abschnitt. Es folgt eine Overtime, die allerdings torlos endet.

Letztlich behalten die Salzburger im Penalty-Shootout die Nerven und holen sich den elften Ligaerfolg in Serie.

Daher bleiben die Salzburger (66 Pkt.) unmittelbar vor Bozen (64) auf dem dritten Tabellenrang.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Capitals - VSV

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Capitals - VSV

ICE Hockey League
Für den VSV ist in Wien nichts zu holen

Für den VSV ist in Wien nichts zu holen

ICE Hockey League
1
KAC weiterhin Spitzenreiter, 99ers-Siegesserie in Ungarn gestoppt

KAC weiterhin Spitzenreiter, 99ers-Siegesserie in Ungarn gestoppt

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - Capitals

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - Capitals

ICE Hockey League
"Zu aggressiv" - Hörl sieht nach Quali noch Potenzial

"Zu aggressiv" - Hörl sieht nach Quali noch Potenzial

Skispringen
Das sind die K.o.-Duelle für das Tourneefinale in Bischofshofen

Das sind die K.o.-Duelle für das Tourneefinale in Bischofshofen

Skispringen
Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Innsbruck HC Bozen Pioneers Vorarlberg EC Red Bull Salzburg