Erster Sieg bei Torfestival! Pioneers jubeln im West-Derby

Die Pioneers feiern in der 37. Runde der win2day ICE Hockey League einen 6:4-Heimerfolg über den HC Innsbruck.

Zunächst eröffnen die Tiroler das Torfestival im West-Derby. Stefan Klassek trifft zum frühen 1:0 der "Haie" (3.). Allerdings drehen Oskar Maier (6.) und Kevin Macierzynski (16.) die Partie zugunsten der Heimischen.

Auf der Gegenseite sorgt Benjamin Corbeil in Überzahl für den 2:2-Ausgleich (16./PP1), ehe Roberst Bukarts die 3:2-Pausenführung der Pioneers herstellt (18.).

Pioneers bauen die Führung im Mittelabschnitt aus

Daraufhin können die Feldkircher im zweiten Abschnitt ihre Führung ausbauen. Casey Dornbach trifft zum 4:2 für die Vorarlberger (28.). Zudem schnürt Maier trotz einer Unterzahl seinen Doppelpack (34./SH1). Die Tiroler stecken aber nicht auf und kommen im Schlussabschnitt noch zurück.

Troy Lajeunesse (45.) und Killian Rappold (55.) lassen die "Haie" auf ein Comeback hoffen. Ein Empty-Net-Goal von Dornbach (60./EN) fixiert aber schließlich den 6:4-Endstand zugunsten der Feldkircher.

Daher bejubeln die Pioneers (31 Pkt.) nach dem Erfolg im Pustertal den zweiten Sieg in Serie und bauen den Abstand zu Innsbruck (22 Pkt.) im Tabellenkeller auf neun Zähler aus.

Salzburg bejubelt in Bozen einen Sieg im Penalty-Shootout

Der EC Red Bull Salzburg setzt sich indes mit einem 2:1-Erfolg n.P. beim HC Bozen durch. Salzburg-Stürmer Thomas Raffl hat dabei als zweiter Spieler der Geschichte der österreichischen Eishockey-Liga die Marke von 1.000 bestrittenen Spielen erreicht.

Mario Huber bringt die "Eisbullen" im ersten Abschnitt mit 1:0 in Führung (12.). Die Südtiroler egalisieren aber nach einem Cross-Check von Benjamin Nissner noch vor der Pause durch Matt Bradley den Rückstand (16./PP).

Der zweite Abschnitt bleibt zwischen den derzeit formstärksten Teams der ICE Hockey League torlos. Im Schlussdrittel bringt Tyler Lewington die Salzburger aber mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe gehörig unter Druck.

Bozen lässt Chancen liegen, Salzburg behält die Nerven

Klarerweise erhöhen die "Foxes" den Offensivdruck, aber die Heimischen verpassen trotz einigen Torchancen den Führungstreffer im dritten Abschnitt. Es folgt eine Overtime, die allerdings torlos endet.

Letztlich behalten die Salzburger im Penalty-Shootout die Nerven und holen sich den elften Ligaerfolg in Serie.

Daher bleiben die Salzburger (66 Pkt.) unmittelbar vor Bozen (64) auf dem dritten Tabellenrang.