-
Highlights: Bozen fügt dem KAC die nächste Niederlage zuEishockey - ICE
-
Highlights: Dreimal Souch! Capitals starten gut ins JahrEishockey - ICE
-
Highlight: Graz rückt der Spitze immer näherEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg siegt unaufhaltsam weiterEishockey - ICE
-
Highlights: Zehn Tore bringen keinen SiegerEishockey - ICE
-
Highlights: VSV beendet Unserie auf überzeugende WeiseEishockey - ICE
-
Highlights: Bozen zerlegt Pioneers in 12 MinutenEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings fahren mit sieben Toren über Fehervar drüberEishockey - ICE
-
Highlights: VSV hat auch gegen Graz nichts zu lachenEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg lässt sich auch von Innsbruck nicht aufhaltenEishockey - ICE
-
Oskar Maier
-
Kevin Macierzynski
-
Roberts Bukarts
-
Casey Dornbach
-
Oskar Maier
-
Casey Dornbach
-
Stefan Klassek
-
Benjamin Corbeil
-
Cole Moberg
-
Kilian Rappold
Erster Sieg bei Torfestival! Pioneers jubeln im West-Derby
Die Pioneers dürfen sich in einem wahren Torfestival über den ersten direkten Saisonsieg im West-Derby freuen. Salzburg jubelt beim ICE-Schlager in Bozen über einen Sieg im Penalty-Shootout.
Die Pioneers feiern in der 37. Runde der win2day ICE Hockey League einen 6:4-Heimerfolg über den HC Innsbruck.
Zunächst eröffnen die Tiroler das Torfestival im West-Derby. Stefan Klassek trifft zum frühen 1:0 der "Haie" (3.). Allerdings drehen Oskar Maier (6.) und Kevin Macierzynski (16.) die Partie zugunsten der Heimischen.
Auf der Gegenseite sorgt Benjamin Corbeil in Überzahl für den 2:2-Ausgleich (16./PP1), ehe Roberst Bukarts die 3:2-Pausenführung der Pioneers herstellt (18.).
Pioneers bauen die Führung im Mittelabschnitt aus
Daraufhin können die Feldkircher im zweiten Abschnitt ihre Führung ausbauen. Casey Dornbach trifft zum 4:2 für die Vorarlberger (28.). Zudem schnürt Maier trotz einer Unterzahl seinen Doppelpack (34./SH1). Die Tiroler stecken aber nicht auf und kommen im Schlussabschnitt noch zurück.
Troy Lajeunesse (45.) und Killian Rappold (55.) lassen die "Haie" auf ein Comeback hoffen. Ein Empty-Net-Goal von Dornbach (60./EN) fixiert aber schließlich den 6:4-Endstand zugunsten der Feldkircher.
Daher bejubeln die Pioneers (31 Pkt.) nach dem Erfolg im Pustertal den zweiten Sieg in Serie und bauen den Abstand zu Innsbruck (22 Pkt.) im Tabellenkeller auf neun Zähler aus.
Salzburg bejubelt in Bozen einen Sieg im Penalty-Shootout
Der EC Red Bull Salzburg setzt sich indes mit einem 2:1-Erfolg n.P. beim HC Bozen durch. Salzburg-Stürmer Thomas Raffl hat dabei als zweiter Spieler der Geschichte der österreichischen Eishockey-Liga die Marke von 1.000 bestrittenen Spielen erreicht.
Mario Huber bringt die "Eisbullen" im ersten Abschnitt mit 1:0 in Führung (12.). Die Südtiroler egalisieren aber nach einem Cross-Check von Benjamin Nissner noch vor der Pause durch Matt Bradley den Rückstand (16./PP).
Der zweite Abschnitt bleibt zwischen den derzeit formstärksten Teams der ICE Hockey League torlos. Im Schlussdrittel bringt Tyler Lewington die Salzburger aber mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe gehörig unter Druck.
Bozen lässt Chancen liegen, Salzburg behält die Nerven
Klarerweise erhöhen die "Foxes" den Offensivdruck, aber die Heimischen verpassen trotz einigen Torchancen den Führungstreffer im dritten Abschnitt. Es folgt eine Overtime, die allerdings torlos endet.
Letztlich behalten die Salzburger im Penalty-Shootout die Nerven und holen sich den elften Ligaerfolg in Serie.
Daher bleiben die Salzburger (66 Pkt.) unmittelbar vor Bozen (64) auf dem dritten Tabellenrang.