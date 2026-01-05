ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Capitals - VSV

Auch zum Wochenbeginn steht eine volle ICE-Runde mit sechs Partien am Programm.

Die Vienna Capitals fordern den VSV im direkten Kampf um die Pre-Playoffs heraus. Meister Salzburg gastiert im ICE-Schlager beim HC Bozen.

Der EC KAC und die 99ers liefern sich das nächste Fernduell um die Tabellenspitze. Die Klagenfurter haben ein Heimspiel gegen Pustertal, die 99ers reisen nach Fehervar.

Zudem kommt es zum West-Derby zwischen den Pioneers und dem HC Innsbruck. Obendrein fordert Ljubljana den FTC-Budapest vor heimischer Kulisse heraus.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Vienna Capitals - EC VSV (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)

KAC - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)

Fehervar AV19 - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)

Olimpija Ljubljana - FTC-Telekom Budapest (ab 19:15 Uhr im Live-Ticker)

Pioneers Vorarlberg - HC Innsbruck (ab 19:30 Uhr im Live-Ticker)

HC Bozen - EC Red Bull Salzburg (ab 19:45 Uhr im Liveticker)