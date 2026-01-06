Warum sich der VSV im Sinkflug befindet

Mit gesenkten Köpfen schritten die Spieler des VSV nach der 2:5-Niederlage in Wien vom Eis. Spielbericht >>>

Zwei Tage nach dem 0:3 in Linz verloren die "Adler" auch das nächste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um die Pre-Playoff-Plätze. Unter Coach Pierre Allard, der seit Anfang Dezember im Amt ist, wurden nun neun von elf Begegnungen verloren.

In dieser Zeit sind die Villacher vom sechsten Tabellenplatz, welcher die direkte Playoff-Teilnahme bringen würde, auf den zehnten Rang abgerutscht. Der elftplatzierte Liga-Neuling FTC-Telekom Budapest hat bei einem Spiel mehr nur einen Zähler Rückstand.

Das vorzeitige Saisonaus nach dem Grunddurchgang rückt in gefährliche Nähe, Probleme mit dem Finanzamt belasten die angespannte Situation zusätzlich. Als wäre dem nicht genug, wurde am Neujahrstag auch noch ins eigene Klubbüro eingebrochen.

Sportliche Krise hinterlässt Spuren

Der volle Fokus gilt jedoch der sportlichen Krise, die längst sichtbare Spuren hinterlassen hat.

Viele Leistungsträger sind nur mehr ein Schatten ihrer selbst, John Hughes und Kevin Hancock stehen sinnbildlich dafür. Das Topscorer-Duo der letzten Jahre kommt nicht einmal annähernd an das maximale Leistungsvermögen heran, wie folgende Zahlen belegen: