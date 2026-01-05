Für den VSV ist in Wien nichts zu holen

Neue Dynamik im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze!

In Runde 37. der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals mit 5:2 gegen den EC VSV.

Beim Gastspiel der kriselnden Villacher in Wien ist den Kärntnern das mangelnde Selbstbewusstsein anzusehen. Die Capitals haben aber selbst auch Probleme, Schüsse auf das Tor zu bringen.

Durch Koschek gehen die Wiener mit einem ihrer wenigen Abschlüsse in Führung, der junge Stürmer wird im tiefen Slot sträflich alleine gelassen und kann VSV-Schlussmann Swette zum 1:0 überwinden (4.).

Zwei Minuten Vollgas

Supertalent Paul Sintschnig versenkt seinen eigenen Rebound im Tor und stellt so den 1:1-Ausgleich her (23.), die Capitals antworten aber sofort. Souch hat knapp eine Minute später im rechten Bullykreis allen Platz der Welt und jagt die Scheibe zur neuerlichen Führung der Wiener ins Netz.

Jetzt sind die Kärntner mit der schnellen Antwort an der Reihe, Hutchinson stellt nach ganzen 49 Sekunden den Gleichstand wieder her und trifft zum 2:2 (25.).

Nach diesen drei Treffern in zwei Minuten ist aber für längere Zeit wieder Schluss mit den Chancen, nur die Villacher bringen hin und wieder recht ungefährliche Schüsse auf das Tor.

Effiziente Wiener schlagen verunsicherte Villacher

Gazzola hat das Auge für den freien Wallner, der die Scheibe zum 3:2 ins Tor jagt (47.). Das 4:2 für die Capitals ist dann ein Geschenk von Kulda, der die Scheibe Caps-Kapitän Vey förmlich schenkt.

Der Ex-NHL-Crack schießt ein, Mitch Hults setzt mit dem Treffer ins leere Tor 16 Sekunden vor Spielende den Schlusspunkt.

Der VSV rutscht mit der neuerlichen Niederlage auf Tabellenplatz zehn ab, die Capitals haben mit 45 Zählern drei Punkte Vorsprung auf die Villacher und sind Achter.

Ljubljana fegt über Ferencvaros hinweg

Im Duell der Hauptstädte gewinnt Olimpija Ljubljana mit 5:1 gegen Ferencvaros Budapest.

Die Slowenen sind schon im ersten Drittel deutlich überlegen, ab Minute sieben spiegelt sich das auch auf der Anzeigetafel wieder. Brennan und Pance stellen mit einem Doppelschlag innerhalb von 44 Sekunden auf 2:0, Simsic legt noch vor der ersten Drittelpause das 3:0 nach (18.).

Von den Ungarn ist offensiv kaum etwas zu sehen, sie fallen im zweiten Drittel weiter zurück. Mahkovec erhöht mit einem Doppelpack auf 5:0 (24., 28./PP), der Ehrentreffer durch Molnar zwei Minuten vor Spielende ist nur noch Ergebniskosmetik.

Budapest fällt mit 41 Punkten auf Tabellenrang elf aus den Pre-Playoff-Plätzen, Ljubljana wahrt mit 62 Zählern und Platz fünf den Anschluss an die Verfolger-Gruppe.