Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
0:2
0:1 , 0:0 , 0:1
  • Marco Kasper
  • Lucas Raymond
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper trifft bei Sieg der Red Wings gegen NHL-Leader

Den Detroit Red Wings gelingt nur wenige Tage nach der 0:5-Niederlage die erfolgreiche Revanche gegen denselben Gegner.

Kasper trifft bei Sieg der Red Wings gegen NHL-Leader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Nach drei Niederlagen in Serie melden sich die Detroit Red Wings eindrucksvoll zurück. Gegen NHL-Tabellenführer Colorado Avalanche feiert das Team einen 2:0-Erfolg.

Dabei sorgt Marco Kasper bereits nach 33 Sekunden für einen Traumstart der Gäste und bringt Detroit früh in Führung. Die Red Wings agieren in der Folge defensiv stabil und lassen kaum Chancen zu.

Kurz vor der Schlusssirene macht Lucas Raymond alles klar: In der 60. Minute trifft er zum 2:0-Endstand und fixiert den verdienten Sieg gegen den Liga-Primus.

Canucks verlieren erneut

Die Vancouver Canucks unterliegen den Utah Mammoth klar mit 2:6 und bleiben damit weiterhin das punkteschwächste Team der gesamten NHL.

Nach einem ausgeglichenen Start zieht Utah im zweiten Drittel davon und entscheidet die Partie frühzeitig für sich.

Marco Rossi konnte aufgrund einer Verletzung erneut nicht mitwirken.

Wintersport NHL Marco Rossi Eishockey National Hockey League Vancouver Canucks Marco Kasper Detroit Red Wings Colorado Avalanche