Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Ottawa Senators Ottawa Senators OTT
Endstand
0:2
0:0 , 0:1 , 0:1
  • Ridly Greig
  • Brady Tkachuk
NEWS

Nächste Niederlage für Marco Rossi

Die Vancouver Canucks kassieren die zehnte Niederlage in den letzten elf Spielen.

Nächste Niederlage für Marco Rossi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Vancouver Canucks setzt es am Montag in der NHL eine 0:2-Niederlage gegen die Ottawa Senators.

Ridly Greig bringt Ottawa in der 31. Minute in Führung, Brady Tkachuk setzt den Schlusspunkt per Empty-Net-Treffer (59.).

Während Ottawa den dritten Sieg in Folge einfährt, finden Marco Rossis Canucks weiterhin nicht aus der Krise. In den vergangenen elf Spielen verlor man zehn Mal. Mit 46 Punkten ist man in der Western Conference abgeschlagen Letzter.

Rossi kommt gegen die Senators auf 12:43 Minuten Eiszeit.

Der 24-jährige Vorarlberger hält nach 32 Saisoneinsätzen weiter bei sechs Toren und zwölf Assists. Für Rossi war es der siebente Einsatz nach seiner fast zweimonatigen Pause wegen einer Beinverletzung.

