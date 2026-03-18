Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Florida Panthers Florida Panthers FLA
Endstand
5:2
3:1 , 1:1 , 1:0
  • Elias Pettersson
  • Elias Pettersson
  • Marco Rossi
  • Aatu Raty
  • Drew O'Connor
  • Matthew Tkachuk
  • Sam Bennett
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Rossi in Topform! Canucks schlagen Florida Panthers

Der Vorarlberger trifft gegen das Schlusslicht der Atlantic Division zum dritten Mal in Folge.

NHL: Rossi in Topform! Canucks schlagen Florida Panthers Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Rossi und die Vancouver Canucks schlagen die Florida Panthers.

Das Franchise des ÖEHV-Exports fährt in der heimischen Rogers Arena in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) einen 5:2-Sieg ein.

Federführend dabei agiert Marco Rossi. Der Vorarlberger trifft nach 18 Minuten zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Kanadier - in den vergangenen drei Partien traf Rossi damit zumindest einmal.

Zuvor lieferte der 24-Jährige die Assists zu den ersten beiden Treffern durch Pettersson (4.,14.).

Die Vancouver Canucks liegen nach dem zweiten Sieg in den letzten fünf Spielen weiterhin auf dem letzten Platz der Western Conference.

Mehr zum Thema

Verletzungspause für Leon Draisaitl

Verletzungspause für Leon Draisaitl

NHL
Kein Kasper-Scorer bei Detroit-Sieg über Calgary

Kein Kasper-Scorer bei Detroit-Sieg über Calgary

NHL
5
NHL: Was reduzierte Strafen mit Teil-Amnestie zu tun haben

NHL: Was reduzierte Strafen mit Teil-Amnestie zu tun haben

NHL
2
ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der vierten Viertelfinal-Partien

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der vierten Viertelfinal-Partien

ICE Hockey League
Erst in der dritten Overtime! Pustertal sweept Salzburg

Erst in der dritten Overtime! Pustertal sweept Salzburg

ICE Hockey League
2
Die längsten Spiele der ICE-Geschichte

Die längsten Spiele der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
"Grünen Drachen" fehlt nur mehr ein Sieg

"Grünen Drachen" fehlt nur mehr ein Sieg

ICE Hockey League

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Florida Panthers Vancouver Canucks Marco Rossi