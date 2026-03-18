NHL: Rossi in Topform! Canucks schlagen Florida Panthers

Marco Rossi und die Vancouver Canucks schlagen die Florida Panthers.

Das Franchise des ÖEHV-Exports fährt in der heimischen Rogers Arena in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) einen 5:2-Sieg ein.

Federführend dabei agiert Marco Rossi. Der Vorarlberger trifft nach 18 Minuten zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Kanadier - in den vergangenen drei Partien traf Rossi damit zumindest einmal.

Zuvor lieferte der 24-Jährige die Assists zu den ersten beiden Treffern durch Pettersson (4.,14.).

Die Vancouver Canucks liegen nach dem zweiten Sieg in den letzten fünf Spielen weiterhin auf dem letzten Platz der Western Conference.