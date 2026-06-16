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ÖSV Riesentorläufer schlägt "neues Kapitel" ein

Der 25-Jährige gibt die Trennung von seiner alten Skimarke bekannt und wendet sich in einer emotionalen Botschaft an diese.

ÖSV Riesentorläufer schlägt "neues Kapitel" ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bei vielen Skifahrern bereits voll im Gange.

So auch bei Noel Zwischenbrugger. Wie der Riesentorlauf-Spezialist auf Instagram bekanntgibt, trennt er sich von seinem jahrelangen Ausrüster Atomic. "Vom ersten Tag an war Atomic Teil meiner Reise. Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel", schreibt er.

Er sei dankbar für die Unterstützung, die Möglichkeiten und die Erinnerungen auf als auch abseits der Piste. "Ich wäre nicht dort, wo ich heute bin, ohne euch", erklärt er weiter.

Zudem blicke er mit Begeisterung auf das, was als Nächstes komme. Auf welchen Skiern er im Winter zu sehen sein wird, ist noch offen.

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