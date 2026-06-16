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Frankreich FRA
Senegal SEN
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM heute: Frankreich - Senegal
Die Equipe Tricolor startet in die WM - zum Auftakt wartet das Duell gegen den Senegal. LIVE-Infos:
Frankreich - Weltmeister von 2018 und Mitfavorit auf den Titel - startet am heutigen Dienstag gegen den Senegal in die WM. Ankick ist um 21:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Trainer Didier Deschamps und sein Team treffen in Gruppe I neben dem Senegal noch auf Norwegen und den Irak.
Beim Test zuletzt gegen Nordirland siegten Dembele und Co. 3:1. Der Senegal ist lange kein Fußballzwerg mehr und ein gefährlicher Außenseiter. Zuletzt remisierten die Afrikaner 0:0 mit Saudi-Arabien.