First Star! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg mit zwei Assists

Marco Kasper feiert mit den Detroit Red Wings zum Abschluss eines drei Spiele andauernden Road Trips einen 4:2-Sieg bei den Nashville Predators.

Der Kärntner steht früh im Mittelpunkt, als er einen Schuss von Appleton abfälscht. Nashville-Goalie Saros, der bei Olympia Bronze mit Finnland gewann, pariert - und Finnie staubt zum 1:0 ab (5.).

Die Antwort der "Preds" folgt in Überzahl, Forsberg knallt den Puck via der Unterkante der Latte ins Netz (18./PP).

Umstrittene Kasper-Aktion vor Siegtor

Im Mittelabschnitt dreht der Gastgeber das Spiel, Marchessault stellt nach einem Turnover Detroits auf 2:1 (28.). Zweieinhalb Minuten später vollendet Raymond einen sehenswerten Spielzug aus kurzer Distanz - 2:2 (30.).

Das Siegtor fällt in Unterzahl. Kasper stibitzt Josi in der defensiven Zone der Puck, Nashville fordert eine Strafe gegen den Österreicher. Diese gibt es nicht, stattdessen legt Kasper bei 2-auf-1 im perfekten Moment quer auf Johansson, der Saros keine Chance lässt (37./SH).

Im Schlussdrittel erarbeitet sich Nashville zwar ein deutliches Chancenplus, Detroit bringt den knappen Vorsprung über die Zeit - auch weil DeBrincat kurz vor Schluss mit seinem Empty-Net-Treffer den 4:2-Endstand besorgt (60./EN).

Einziger Wermutstropfen: Keeper John Gibson muss Cam Talbot wegen einer Oberkörperverletzung bereits nach dem ersten Drittel weichen.

Vierte statt erste Linie

Kasper wird von Head Coach Todd McLellan anders als in den letzten Spielen in der nominell vierten Angriffslinie als Center zwischen Emmitt Finnie und Mason Appleton aufgeboten.

Trotzdem kommt der ÖEHV-Star auf eine Eiszeit von 15:21 Minuten, der sechsthöchsten aller Detroit-Forwards. Neben zwei Assists verbucht Kasper einen Torschuss sowie einen Hit. Seine Faceoff-Quote liegt bei 50 Prozent.

Für seine starke Leistung wird der Kärntner als "First Star of the Game", also zum besten Spieler des Spiels gewählt.

Nach 60 Einsätzen hält der Klagenfurter nun bei 15 Scorerpunkten (sechs Tore, neun Assists), im Schnitt punktet Kasper in jedem vierten Spiel. In den letzten 13 Spielen war der 21-Jährige überhaupt an neun Treffern beteiligt.

Platz 4 in der Eastern Conference

In der Atlantic Division ziehen die Red Wings wieder an den Montreal Canadiens vorbei und belegen den dritten Platz.

In der Eastern Conference bedeuten 76 Punkte Rang vier nur hinter den Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning und Buffalo Sabres. Der Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze beträgt sieben Zähler.

Detroit bestreitet in der Nacht auf Donnerstag (1:00 Uhr MEZ) gegen die Vegas Golden Knights das erste Heimspiel seit 31. Jänner.