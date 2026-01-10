Starker Auftritt! Pioneers bezwingen Fehervar im Penalty-Shootout

Die Pioneers Vorarlberg feiern zum Auftakt der 39. Runde der win2day ICE Hockey League einen 3:2-Auswärtserfolg nach Penalties in Fehervar.

Dabei verzeichnen die Pioneers früh im ersten Abschnitt ein Chancenplus und erspielen sich einige Torchancen. Folgerichtig gelingt den Vorarlbergern auch vor der ersten Pausensirene der Führungstreffer. Ramon Schnetzer trifft zum verdienten 1:0 der Gäste (19.).

Nur 64 Sekunden nach dem Wiederbeginn schiebt aber Csanad Erdely die Scheibe zum 1:1 über die Linie.

Pioneers liefern Fehervar einen großen Kampf

Die Feldkircher liefern darauf aber die perfekte Antwort.

Collin Adams bringt die Pioneers nämlich mit dem 2:1 erneut in Führung (23.). Fehervar egalisiert aber durch Rasmus Kulmala (28.) im Mitteldrittel erneut zum 2:2-Pausenstand.

Daraufhin kassieren die Pioneers im dritten Abschnitt drei Strafzeiten binnen acht Minuten. Die Vorarlberger können aber jeweils im Penaltykilling den Rückstand verhindern. Es folgt eine Overtime, die aber torlos endet.

Schließlich haben die Feldkircher im Penalty-Shootout den längeren Atem und bejubeln letztlich einen Auswärtssieg in Ungarn. Damit gelingt den Pioneers der dritte Liga-Erfolg im vierten Spiel im Januar. Fehervar muss hingegen nach drei Siegen einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen.

HC Innsbruck bezieht eine Pleite in Budapest

Der HC Innsbruck muss sich indes in Budapest mit 3:6 geschlagen geben.

Dabei bejubeln die Ungarn durch Gergely Mattyasovszky die 1:0-Führung (7.). Allerdings netzt Benjamin Corbeil für die "Haie" zum 1:1 ein (12.). Drei Torerfolge von Brady Shaw (13.), Gordie Green (19.) und Joose Antonen (21./PP1) führen zu einem 1:4-Rückstand der Tiroler.

"Haie" verpassen ein Comeback und werden bestraft

Daraufhin lässt der HCI eine lange 5:3-Überzahlchance aus. Die Ungarn beweisen mit Tyler Coulter (34.) und dem Doppelpacker Antonen (35.) hingegen ihre Effizienz zum 6:1.

Ein Wilkins-Doppelpack für die Tiroler sorgt im Schlussabschnitt noch für Ergebniskosmetik und die 3:6-Niederlage.

Der HCI muss daher als Tabellenletzter die achte Pleite in Folge hinnehmen. Budapest feiert hingegen im Rennen um die Pre-Playoffs nach dem gestrigen 5:4-Sieg über die Pioneers den nächsten Pflichterfolg.