Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Live
2:2
0:1 , 2:1
  • Csanad Erdely
  • Rasmus Kulmala
  • Ramon Schnetzer
  • Collin Adams
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar-Pioneers

Die 39. Runde der win2day ICE Hockey League steht an. Zwei Teams aus Westösterreich müssen nach Ungarn. Live-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar-Pioneers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Samstag stehen zwei Partien der win2day ICE Hockey League am Programm.

In Szekesfehervar empfängt Fehervar die Pioneers Vorarlberg. Die Ungarn sind dabei als Tabellensiebenter gegen den Vorletzten aus dem Ländle favorisiert.

Im zweiten Spiel hat Ferencvaros den HC Innsbruck zu Gast. Die Haie müssen als Tabellenschlusslicht zum Zehnten der Liga.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Fehervar - Pioneers Vorarlberg (um 17:30 Uhr im LIVE-Ticker)

FTC-Telekom Budapest - HC Innsbruck (um 18:30 Uhr im LIVE-Ticker)

