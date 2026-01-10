-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEWS
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar-Pioneers
Die 39. Runde der win2day ICE Hockey League steht an. Zwei Teams aus Westösterreich müssen nach Ungarn. Live-Infos:
Am Samstag stehen zwei Partien der win2day ICE Hockey League am Programm.
In Szekesfehervar empfängt Fehervar die Pioneers Vorarlberg. Die Ungarn sind dabei als Tabellensiebenter gegen den Vorletzten aus dem Ländle favorisiert.
Im zweiten Spiel hat Ferencvaros den HC Innsbruck zu Gast. Die Haie müssen als Tabellenschlusslicht zum Zehnten der Liga.
Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:
Fehervar - Pioneers Vorarlberg (um 17:30 Uhr im LIVE-Ticker)
FTC-Telekom Budapest - HC Innsbruck (um 18:30 Uhr im LIVE-Ticker)